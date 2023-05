Nuove Alfa Romeo Alfetta e Lancia Delta: stupiranno per il design [RENDER]

Nuove Alfa Romeo Alfetta e Lancia Delta dovrebbero essere due delle novità più importanti per quanto riguarda la futura gamma delle due celebri case automobilistiche italiane. Se ancora qualche incertezza persiste sulla prima, il debutto della seconda nel 2028 è ormai sicuro. La nuova Lancia Delta sarà infatti una delle tre auto che arriveranno sul mercato nei prossimi anni per il rilancio della casa piemontese. L’auto sarà preceduta nel 2024 dalla nuova Lancia Ypsilon e nel 2026 dalla nuova Lancia Gamma.

Ecco come potrebbero apparire le future Alfa Romeo Alfetta e Lancia Delta

Qualche dubbio in più invece rimane a proposito della nuova Alfa Romeo Alfetta. Infatti il suo debutto non è stato ancora confermato ufficialmente anche se a parlare del suo possibile arrivo nei mesi scorsi è stato proprio il numero di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato. Quest’ultimo ha detto che una nuova Alfetta potrebbe tornare dopo il 2027 nelle vesti di berlina coupé di segmento C come alternativa al SUV Tonale e solo per l’Europa.

Alcune cose accomunano le nuove Alfa Romeo Alfetta e Lancia Delta. Entrambe le vetture saranno solo elettriche e nasceranno su piattaforma STLA Medium. Entrambe le vetture faranno parte del segmento C con una lunghezza intorno ai 4,4 – 4,5 m. A proposito di queste due auto, qui vi mostriamo un recente render realizzato dal creatore digitale e designer Julien Jodry per il sito francese Auto-Moto che ha immaginato così le due future auto che potrebbero avere un ruolo molto importante all’interno delle rispettive gamme facendo conquistare preziose quote di mercato ad Alfa Romeo e Lancia.