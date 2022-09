Nuova Volkswagen Tiguan 2023: le ultime indiscrezioni

La Volkswagen Tiguan si è affermata come uno dei modelli di maggior successo dell’azienda di Wolfsburg. Nelle due generazioni che ha accumulato ha superato se stessa e ora, in pieno sviluppo della nuova gamma di auto elettriche, il marchio tedesco ha deciso di non perdere una delle sue vere best seller. Per questo già si parla della nuova Volkswagen Tiguan 2023.

Dopo 8 anni è ora di cambiare

La Volkswagen Tiguan ha appena compiuto otto anni sul mercato, da quando è stata presentata al Salone di Francoforte del 2015, e chiede a gran voce una sostituzione. Il futuro SUV di Wolfsbur offrirà importanti novità, a cominciare da un design più moderno che erediterà caratteristiche dai modelli elettrici, soprattutto nella parte anteriore. I suoi fari saranno sottili e allungati come nella ID.4, eliminando la classica griglia del radiatore.

La nuova Volkswagen Tiguan 2023 arriverà carica di novità

Il raffreddamento sarà spostato al paraurti, con una grande griglia del radiatore che occuperà praticamente l’intera difesa, mentre sui lati avrà delle applicazioni decorative. Anche al posteriore i fari saranno nuovi, creando un posteriore più pulito che elimina le mascherine integrate nel paraurti.

Nuova Volkswagen Tiguan 2023: design più dinamico

Il nuovo SUV di Volkswagen punterà dunque su un design più dinamico, con una nuova silhouette e crescerà anche di qualche millimetro, quindi sarà più grande e più abitabile all’interno. Questa crescita significherà anche rinunciare, probabilmente, alla versione lunga della Tiguan Allspace, un’opzione che non ha avuto molto successo e che potrebbe essere rimossa dall’offerta.

Abitacolo tutto nuovo

La nuova Tiguan sarà rivoluzionaria tanto all’esterno quanto all’interno, visto che l’abitacolo sarà completamente ridisegnato. Nuovo e più aperto il quadro strumenti “Virtual cockpit”, accompagnato da un nuovo grande touch screen sulla consolle e da un tunnel di trasmissione più pulito, che metterà in evidenza un nuovo selettore rotativo per le modalità di guida, oltre ad adottare la piccola leva del cambio automatico.

Nuova Volkswagen Tiguan 2023: la gamma motori

La Volkswagen Passat Tiguan sarà presentata a metà del 2023, e dovrebbe essere proposta con i motori a benzina 1.5 TSI Evo e 2.0 TSI con tecnologia 48V, mentre il diesel sarà probabilmente limitato al’unità TDI da 2.0 litri. Le motorizzazioni più potenti avranno la trazione integrale “4MOTION”, offrendo anche un ibrido plug-in “eHybrid” con il motore da 1,5 litri e grande autonomia in modalità elettrica. Una gamma completa che il costruttore lancerà sul mercato nel rispetto della rigorosa normativa sulle emissioni Euro 7.