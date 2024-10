La Tesla Model 3 Long Range torna sul mercato con importanti aggiornamenti, confermandosi come una delle auto elettriche più competitive in Italia. Questa versione, dotata di trazione posteriore e una batteria da 60 kWh, offre un’autonomia dichiarata di 702 km nel ciclo WLTP, rappresentando la versione con maggiore autonomia mai prodotta della Model 3. A partire da un prezzo di 44.990 €, la nuova Model 3 LR si presenta come un’opzione interessante per chi cerca una vettura con un ottimo equilibrio tra prezzo e autonomia.

Uno dei punti di forza di questa nuova versione risiede nei consumi particolarmente contenuti, con un valore medio dichiarato di 12,5 kWh per 100 km nel ciclo misto. Questo dato la rende competitiva rispetto ad altri modelli sul mercato, come la Polestar 2, che offre prestazioni simili, e la Hyundai Ioniq 6, appartenente però a un segmento superiore. La scelta di una batteria non troppo grande, combinata con la natura di berlina della Model 3, contribuisce a mantenere il peso ridotto rispetto ai SUV elettrici, migliorando ulteriormente l’efficienza energetica.

Le prestazioni di Tesla Model 3 Long Range

Dal punto di vista delle prestazioni, la Tesla Model 3 Long Range raggiunge una velocità massima di 201 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi. Questi numeri la rendono adatta sia per la guida urbana che per i lunghi viaggi, garantendo un’esperienza di guida dinamica e piacevole. Nonostante le migliorie tecniche, la Model 3 mantiene l’estetica aggiornata lo scorso anno, con linee eleganti e interni più curati rispetto alle versioni precedenti.

Gli allestimenti di serie includono una vernice Bianco Perla Metalizzato, cerchi Photon da 18 pollici e interni in pelle nera, che conferiscono alla vettura un look sofisticato. Il sistema di assistenza alla guida Autopilot è presente di serie, offrendo correzione automatica della traiettoria e Cruise Control Adattivo, migliorando la sicurezza e il comfort durante la guida.

Le versioni della gamma

Oltre alla nuova Long Range, Tesla offre altre varianti della Model 3, ciascuna con caratteristiche specifiche per soddisfare diverse esigenze. La versione Standard Range a trazione posteriore parte da 39.990 € e offre un’autonomia di 513 km, rappresentando l’opzione più economica per chi desidera entrare nel mondo Tesla. A seguire, troviamo la Model 3 AWD Long Range con una batteria da 77 kWh NMC, al prezzo di 48.990 €, che garantisce un’autonomia di 629 km, ideale per chi cerca un maggior equilibrio tra performance e percorrenza. Infine, la versione Performance AWD, dotata di una batteria da 77 kWh e disponibile a 57.490 €, offre prestazioni sportive con un’autonomia di 528 km.