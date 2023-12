Nuova Skoda Superb: partita la produzione a Bratislava

La produzione della nuova Skoda Superb, l’ammiraglia della gamma di modelli della casa ceca dal 2001, è iniziata nello stabilimento Volkswagen di Bratislava quattro settimane dopo la sua presentazione mondiale avvenuta vicino a Praga. Questo spostamento strategico della sua ammiraglia da Kvasiny permette di liberare la capacità produttiva dello stabilimento ceco, che sarà destinato alla produzione di più unità dell’Octavia.

A Bratislava al via la produzione della nuova Skoda Superb a 4 settimane dal debutto

Ricordiamo che la produzione della quarta generazione della Superb nello stabilimento Volkswagen di Bratislava è stata comunicata nel novembre 2020. La mossa rientra nel progetto Beta+, che ha l’obiettivo di sfruttare le sinergie della rete produttiva e migliorare ulteriormente l’efficienza. Škoda Auto ha curato tutto lo sviluppo della nuova Skoda Superb e della Volkswagen Passat, che saranno prodotte sulla stessa linea. Trasferendo la produzione della Superb a Bratislava, Škoda sta creando spazio per più unità Octavia nello stabilimento di Kvasiny a partire dall’estate 2024. Inoltre, lo spostamento permetterà di produrre più veicoli elettrici a batteria nello stabilimento di Mladá Boleslav.

La nuova Skoda Superb viene prodotta in Slovacchia a partire dalle parti della carrozzeria, che vengono pressate a Bratislava e poi portate nella nuova carrozzeria. Inoltre, in meno di due anni, Škoda Auto ha montato più di 500 robot, sistemi di controllo e attrezzature di giunzione moderne, coinvolgendo anche i fornitori.

Il capannone di montaggio è stato totalmente rinnovato: la linea di montaggio, sulla quale i nuovi modelli si sono integrati perfettamente con le linee di produzione esistenti per i veicoli Volkswagen e Škoda, non era stata usata prima per i modelli ibridi plug-in.

La ristrutturazione del capannone di montaggio ha incluso l’installazione di apparecchiature di automazione e tecnologie di movimentazione, sistemi di telecamere industriali e nuovi aggiornamenti lungo tutta la linea di montaggio.