Nuova Renault 5: fino a 400 km di autonomia per la city car elettrica

Nuova Renault 5 è una delle prossime novità che arricchiranno la gamma della casa automobilistica francese. Nei giorni scorsi Renault ha rivelato ufficialmente le prime suggestive immagini della futura Renault 5 elettrica di serie. Tra le caratteristiche del futuro modello c’è uno schermo montato sul cofano che mostra il livello della batteria. Il debutto di questo veicolo dovrebbe avvenire all’inizio del prossimo anno. Le nuove immagini rivelano alcuni dettagli visivi di questa attesa auto. Si vedono i sottili fari a LED, ma anche le luci posteriori che imitano il design del modello originale, prodotto tra il 1972 e il 1996. Inoltre possiamo vedere il nuovo logo stilizzato.

Prime immagini per la nuova Renault 5 che debutterà all’inizio del prossimo anno

Come dicevamo poc’anzi, la cosa che spicca maggiormente da queste prime immagini della nuova Renault 5 è la presenza di uno schermo montato proprio sul cofano. Questo display mostra il livello della batteria. Ricordiamo che la futura Renault 5 elettrica riceverà una batteria da 52 kWh, che garantirebbe un’autonomia di circa 400 chilometri in regime WLTP. Nella gamma di sarà spazio anche per una versione più economica con batteria da 40 kWh. Il prezzo di questa vettura dovrebbe essere di poco inferiore ai 25 mila euro.

Nuova Renault 5 avrà una lunghezza di 3,92 metri. Tra le caratteristiche di questa auto anche la tecnologia V2G che permette all’auto di fornire energia alla rete elettrica. La presentazione ufficiale avverrà a febbraio in occasione del Salone dell’auto di Ginevra 2024.