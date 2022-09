Nuova Peugeot 408 First Edition: 50 esemplari per l’Italia

Presto la Nuova Peugeot 408 si presenterà al grande pubblico, in occasione del Salone dell’Auto di Parigi 2022, che andrà in scena nella capitale francese dal 17 al 23 ottobre. La vettura era già stata svelata all’inizio dell’estate, in diversi contesti ambientali. Da oggi sono aperti gli ordini. I clienti possono già acquistare online uno dei 50 esemplari destinati all’Italia della nuova Peugeot 408 First Edition.

Un “leone” speciale per pochi clienti

Si tratta di una serie limitata, chiamata ad aprire le porte al resto della gamma. Un assaggio dell’attesa vettura del Leone. In questa veste speciale dispone del powertrain più vigoroso: il motore Plug-in Hybrid 225, che incarna al meglio i valori chiave del modello francese. Si tratta della motorizzazione al vertice della gamma. Nella sigla numerica è espresso il dato relativo alla potenza massima del suo cuore ibrido. La versione di lancio, come dicevamo, è ordinabile solo sul Peugeot Store, al prezzo di 40.900 euro (al netto degli EcoBonus Peugeot e degli incentivi statali con rottamazione), oppure con il finanziamento i-Move, le cui rate mensili ammontano a 399 euro (36 mesi con anticipo di 5.376 euro oltre ad una maxirata finale di 26.992,45 euro).

Giochi di luce, piacevolezza ed emozioni

La nuova Peugeot 408 First Edition si caratterizza per una ricca dotazione di serie. Splendida la tinta Blu Obsession scelta per vestire la sua carrozzeria: gli effetti dicroici esaltano il gioco della luce, in un caleidoscopio di nuance rese più evidenti dalle sfaccettature della carrozzeria. I cerchi in lega Monolithe da 20 pollici si offrono allo sguardo con uno stile originale. La loro presenza dona ulteriore slancio e muscolarità alla fiancata.

Peugeot 408 Plug-in Hybrid 225 GT First Edition: al top

Notevole il comfort a bordo. Al piacere di guida concorre l’i-Cockpit di ultima generazione. L’abitacolo sfoggia dei sedili rivestiti in tre materiali (TEP, Tessuto e Alcantara) con cuciture Adamite. Regolabili elettricamente, sono riscaldabili e possono pure massaggiare. La dotazione è di ottimo livello, come l’abitabilità. Anche il bagagliaio è ben dimensionato. Questa berlina rialzata esprime un concetto innovativo, senza rinunciare al fascino felino del marchio, qui ben rimarcato. Le 50 Peugeot 408 Plug-in Hybrid 225 GT First Edition destinate al mercato italiano disporranno di un Electric Pack gratuito per semplificare le operazioni di rifornimento energetico. I clienti potranno scegliere tra due soluzioni: una per la ricarica privata (Electric Pack HOME) ed una per la ricarica pubblica (Electric Pack STREET).