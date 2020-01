Peugeot i-Cockpit 3D: sulle nuove 208 e 2008 la soluzione hi-tech

Di Rosario Scelsi sabato 25 gennaio 2020

Il layout del posto guida incide sulla qualità del comfort di chi conduce un mezzo e migliora la sicurezza. Il Peugeot i-Cockpit 3D fissa nuovi riferimenti.

Le nuove Peugeot 208 e SUV 2008 possono giovarsi dell'esperienza di guida regalata dall'i-Cockpit 3D di nuova generazione, che migliora ulteriormente il layout della "cabina di comando" e il modo in cui vengono fornite le informazioni al conducente, senza tradire gli elementi base della formula che lo ha sempre definito: volante compatto, head-up display e ampio touch screen.

Questo ambiente così high-tech, si giova nel più recente step della proiezione dei dati in 3D, che vengono concessi alla visualizzazione su diversi livelli, come in un ologramma, in funzione del loro grado di importanza e dell'urgenza di lettura. Ciò consente di ridurre di mezzo secondo il tempo di reazione del guidatore. Non ci vuole molto a capire come questo si traduca in un grande vantaggio in termini di sicurezza attiva.

Il Peugeot i-Cockpit, che punta ad integrare gli ultimi progressi dell'ergonomia e della tecnologia per rendere intuitiva e dinamica l'esperienza di guida, guadagna una forma innovativa nella versione 3D, che migliora ulteriormente le sue doti. Il sistema, con la visualizzazione sullo schermo centrale dei flussi di energia del veicolo, si adatta anche alle auto elettriche di nuova generazione del marchio francese, che allargano le opzioni di scelta in termini di alimentazione, affiancandosi alle motorizzazioni benzina e diesel delle nuove Peugeot 208 e SUV 2008.

Nell'i-Cockpit 3D - che crea un nuovo modo di intendere l'interno dell'auto, per creare uno spazio avvolgente intorno agli occupanti dei posti anteriori - la spettacolarità del design è al servizio della chiarezza delle informazioni destinate al conducente.

I dati appaiono esattamente nel suo campo visivo ma su due livelli di lettura diversi, proiettati come in un ologramma dinamico: si avvicinano allo sguardo del guidatore in funzione del loro grado di importanza o di urgenza. Nella zona centrale, si trova invece il touchscreen, disponibile nella misura da 5, 7 o 10 pollici, in base al livello di allestimento o alle opzioni scelte.