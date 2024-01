Nuova Opel Manta: si avvicina il suo momento [RENDER]

La nuova Opel Manta sarà una delle prossime novità previste per la gamma della casa tedesca. Si prevede il suo lancio intorno al 2026 presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia. Questo sito produrrà la vettura insieme alla nuova Lancia Gamma, alla nuova Jeep Compass e ad altri due modelli di DS Automobiles. Negli ultimi mesi, c’è stato un crescente interesse attorno alla nuova Opel Manta, soprattutto in Italia. Questo interesse è in parte attribuibile al fatto che la vettura sarà prodotta nel nostro paese, precisamente nello stabilimento di Melfi.

Nel 2026 a Melfi partirà la produzione della nuova Opel Manta: ecco cosa sappiamo

Sebbene il suo sviluppo inizi quest’anno, sia l’Opel Manta che la Lancia Gamma saranno integrate nelle linee produttive di Potenza solo nel 2026, con la produzione della vettura della casa tedesca prevista qualche mese dopo la presentazione. Tutti e cinque i nuovi modelli menzionati condividono una base tecnica comune, la piattaforma Stla Medium di Stellantis. Questa piattaforma è stata progettata per ospitare sia veicoli elettrici che motori termici.

La nuova Opel Manta rivestirà un ruolo significativo nell’accelerare la transizione ecologica del marchio tedesco di Stellantis, espandendo nel contempo la gamma di veicoli offerti. Caratterizzata da dimensioni piuttosto generose, probabilmente intorno ai 4,7 metri di lunghezza, questa vettura avrà una carrozzeria più alta ma non sarà classificabile come un SUV tradizionale. La nuova auto di Opel si concentrerà su una carrozzeria più bassa e slanciata, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza aerodinamica e, di conseguenza, aumentare l’autonomia durante un singolo ciclo di carica. Qui vi mostriamo un render che ipotizza l’aspetto di questo atteso modello che di certo sarà uno dei protagonisti della futura gamma di auto di Opel.