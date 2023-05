Nuova Opel Manta: il futuro crossover pronto a stupire, produzione in Italia? [RENDER]

Nuova Opel Manta è una delle auto che in futuro faranno parte della gamma della casa automobilistica tedesca del gruppo Stellantis. A proposito di questo modello, diciamo subito che non darà origine ad una vettura che ricorderà il suo celebre antenato ma ad un modello completamente nuovo. Si dovrebbe trattare di un crossover completamente elettrico che sarà realizzato su piattaforma STLA Medium e che a quanto pare sarà solo elettrico al 100 per cento.

Nuova Opel Manta: ecco cosa sappiamo del futuro modello che forse sarà prodotto a Melfi

La nuova Opel Manta viene descritta come un SUV coupé anche se al momento le notizie a proposito di questo futuro veicolo sono molto poche. Quanto al luogo di produzione si vocifera che possa essere proprio il nostro paese ad ospitare questo atteso modello. In particolare si parla dello stabilimento Stellantis di Melfi come luogo in cui l’auto potrebbe venire assemblata a partire dal 2025. Ricordiamo infatti che nei prossimi anni Melfi ospiterà la produzione di quattro nuove auto elettriche su piattaforma STLA Medium e dunque una di loro potrebbe essere proprio la nuova Opel Manta.

A proposito della nuova Opel Manta, si vocifera anche che questo veicolo potrebbe avere molto in comune con la futura Lancia Gamma. Anche di questo modello si dice che possa essere prodotto a Melfi, dunque queste due auto potrebbero condividere molti dei componenti oltre che la piattaforma e si dice anche che lo stile delle due automobili possa avere delle somiglianze anche se poi ovviamente ogni singolo veicolo sarà realizzato con un design tipico del proprio marchio in modo da risultare come una vettura completamente diversa. Qui vi mostriamo alcuni render che ipotizzano quello che potrebbe essere l’aspetto di questo futuro veicolo quando finalmente sarà svelato.