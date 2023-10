Nuova Opel Manta: ecco come sarà il SUV top di gamma [RENDER]

Nuova Opel Manta è il nome del futuro SUV elettrico top di gamma che sarà svelato nei prossimi anni dalla casa automobilistica tedesca di Stellantis. Si tratterà di un modello molto importante per Opel che avrà un ruolo centrale nella sua gamma. A quanto pare il veicolo sarà realizzato presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia insieme alla nuova Lancia Gamma.

Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora sulla nuova Opel Manta

Della nuova Opel Manta sappiamo che non avrà nulla in comune a parte il nome con la celebre berlina che negli scorsi decenni ha fatto la storia del marchio tedesco. Si tratterà di un SUV coupé dallo stile simile a quello della Citroen C5 X lungo circa 4,8 m che arriverà sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. La vettura sarà realizzata su piattaforma STLA Medium di Stellantis e dovrebbe dunque garantire nelle sue versioni top di gamma fino a 700 km di autonomia con una ricarica completa.

Nuova Opel Manta sarà ispirata nello stile dalla concept Opel Experimental svelata dalla casa tedesca agli inizi dello scorso mese di settembre. Quel prototipo infatti è stato presentato come una sorta di anticipazione di un futuro SUV di Opel e si dovrebbe trattare proprio di Manta. Qui vi mostriamo un render pubblicato qualche giorno fa dal sito Auto Week che immagina quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo di questo SUV destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori con il suo debutto ufficiale.