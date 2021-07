Nuova Opel Astra 2021: svelata la sesta generazione

Ecco la nuova Opel Astra, la hatchback a cinque porte da 437 cm di lunghezza e 268 cm di passo, mentre il volume del bagagliaio ammonta a 422 litri. La sesta generazione della compatta del fulmine entrerà in produzione presso l’impianto tedesco di Russelsheim nel corso del prossimo autunno, mentre il debutto commerciale è fissato per il 2022.

Plancia totalmente digitale

Esteticamente, la nuova generazione della Opel Astra è riconoscibile per la calandra Opel Vizor, i fari attivi Intellilux Led Pixel e la carrozzeria bicolore, quest’ultima prevista come optional. Per quanto riguarda l’abitacolo, la vettura è dotata della plancia digitale Pure Panel, con il doppio widescreen da 10 pollici sia per il quadro strumenti che per il display touchscreen centrale. Inoltre, sono disponibili i sedili ergonomici certificati AGR, anche in Alcantara o in pelle Nappa.

Anche a propulsione ibrida plug-in

A livello di motorizzazioni, la nuova Opel Astra sarà proposta con il propulsore 1.2 Turbo a benzina e il motore 1.5 Diesel a gasolio, entrambi nelle versioni da 110 CV e 130 CV di potenza, nonché abbinati sia al cambio manuale a sei marce che al cambio automatico ad otto rapporti. Tuttavia, la principale novità è rappresentata dall’inedita configurazione Plug-In Hybrid, mossa dalla specifica unità 1.6 Hybrid nelle declinazioni da 180 CV e 225 CV di potenza complessiva.