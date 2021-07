Opel Astra 2022: ultimi test per la nuova generazione

L’undicesima generazione dell’Opel Astra è più vicina che mai. La presentazione mondiale avverrà nelle prossime settimane, visto che non sarà presente tra le anteprime del Motor Show di Monaco dopo la rinuncia di Stellantis a partecipare alla fiera tedesca. Come anticipo sull’imminente unveiling, la Casa del Fulmine ha rilasciato alcuni teaser della nuova compatta.

Gli ultimi test

L’ultima flotta di modelli di pre-produzione della nuova Opel Astra 2022 sono già nell’ultima fase del programma di test e i tecnici del marchio hanno trascorso alcuni giorni nel freddo estremo della Lapponia per testare il funzionamento del controllo di stabilità, del controllo di trazione, dei freni ABS e di alcuni sistemi di bordo.

Dotazione sofisticata

Questi test hanno anche messo in luce alcune delle dotazioni più sofisticate del modello. La nuova Astra sarà offerta come ibrida plug-in, quindi particolare attenzione è stata prestata anche al funzionamento della batteria agli ioni di litio, al riscaldamento, al raffreddamento e alla temperatura di esercizio ottimale. Test approfonditi sono stati effettuati test approfonditi dei sistemi di assistenza alla guida.

Nello stesso centro di Dudenhofen, l’azienda ha anche testato la tenuta sottoponendo il modello a una prova di guado con una profondità di 25 centimetri, verificando l’ingresso di acqua all’interno del motore.

Dopo queste prove la nuova Opel Astra è praticamente pronta per entrare in produzione già a fine agosto. L’azienda sta già lavorando alle unità di pre-produzione, finendo gli ultimi adeguamenti tecnici e portando a termine le prove di validazione in cui viene verificata l’assenza di interferenze elettromagnetiche dai diversi sistemi elettronici.