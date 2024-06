La Nissan Leaf, l’iconica hatchback giapponese presente sul mercato dal 2010, è pronta a voltare pagina con una nuova generazione che promette una trasformazione significativa. Secondo le ultime indiscrezioni, la prossima Leaf si evolverà in un SUV elettrico, confermando il cambiamento attraverso vari teaser e dichiarazioni ufficiali.

Nel 2021, Nissan ha presentato il concept Chill-Out, che il CEO Makoto Uchida ha annunciato come base per la nuova Leaf. Matthew Weaver, vicepresidente del design di Nissan per l’Europa, ha confermato che il design della nuova Leaf sarà fedele al concept, pur con le necessarie modifiche per la produzione. “Il concept Chill-Out era molto pulito e moderno, e questi elementi sono ancora presenti nella versione di produzione“, ha dichiarato Weaver.

L’immagine teaser trapelata

Auto Express ha ipotizzato che la nuova Leaf avrà uno stile coupé-SUV, con un portellone posteriore quasi verticale e un’altezza da terra tipica di un crossover. La firma dei fari e il frontale saranno leggermente modificati rispetto al concept, ma manterranno tratti distintivi come i fari a boomerang e la griglia nera V-motion.

La nuova generazione della Leaf sarà costruita sulla piattaforma AmpR Medium dell’Alleanza Renault-Nissan, condividendo molte caratteristiche con la Renault Megane E-Tech. Questa piattaforma è progettata per massimizzare i vantaggi del powertrain elettrico, e si prevede che la Leaf avrà un motore elettrico da 217 CV e una batteria da 60 kWh, offrendo un’autonomia fino a 470 km nel ciclo misto WLTP.

Nissan Leaf 2025, DNA Renault

L’abitacolo della nuova Leaf promette uno spazio maggiore, collocandosi tra quello della Megane e della Scenic. Inoltre, sarà dotata di un sistema infotainment basato su Google, simile a quello del restyling della Qashqai. La produzione della nuova Leaf Mk3 sarà affidata allo stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, con un investimento di 3 miliardi di sterline che includerà tre gigafactory per supportare la produzione della Leaf e dei futuri modelli Juke e Qashqai.

Nissan non ha ancora confermato la data esatta del lancio, ma si prevede che la produzione inizierà nei primi mesi del 2025, con una possibile presentazione entro la fine dell’anno. La trasformazione della Leaf in un SUV elettrico segna un passo importante per Nissan, mirando a un nuovo segmento di mercato e confermando l’impegno del marchio nella mobilità sostenibile.