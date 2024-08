Dopo una lunga serie di rumors è giunto il momento del debutto ufficiale per la nuova MG ZS. Il crossover compatto del brand anglo-cinese si presenta con un design completamente rivisitato e un inedito sistema di propulsione full hybrid, pronto a sbarcare sia sul mercato locale che europeo.

Come cambia la nuova MG ZS

La nuova generazione della MG ZS rappresenta un vero e proprio cambio di rotta rispetto al passato. Disegnata dal team di Saic Motor, la vettura trae ispirazione dai modelli più recenti della Casa, come la HS e la MG3. All’anteriore, spiccano un paraurti di dimensioni generose con griglia ampia, fari full LED dal nuovo disegno e un sotto paraurti color alluminio, conferendo al veicolo un tocco più grintoso e off-road rispetto alle versioni precedenti.

Il profilo laterale della nuova MG ZS è stato completamente ripensato: la linea di cintura più bassa e i finestrini più ampi migliorano la visibilità e donano maggiore leggerezza al design, mentre le barre sul tetto integrate aumentano la versatilità per il trasporto di carichi ingombranti. Sul retro, il design si ispira alla piccola MG3, con fari orizzontali a LED e dettagli in alluminio che accentuano l’aspetto moderno.

Si rinnova anche all’interno

Anche l’abitacolo è stato completamente ridisegnato, mettendo al centro il comfort del guidatore. Un nuovo volante con comandi aggiornati, un tunnel centrale rinnovato con portaoggetti a tendina e un sistema di infotainment avanzato con display centrale HD da 12,3 pollici, navigazione e servizi live rappresentano alcune delle principali novità. Il quadro strumenti digitale da 7 pollici e le bocchette di aerazione trapezoidali completano un interno elegante e funzionale.

Adesso è anche ibrida

La vera rivoluzione della nuova MG ZS, tuttavia, si nasconde sotto il cofano. Il nuovo sistema di propulsione full hybrid combina un motore benzina da 1,5 litri e 102 CV con un motore elettrico da 136 CV, per una potenza complessiva di 196 CV. Questo powertrain permette di raggiungere i 100 km/h in soli 8,7 secondi, con un consumo medio di carburante di 5,1 litri per 100 km e emissioni di CO2 di 115 g/km. La batteria da 1,83 kWh, caricata da un generatore da 45 kW, promette efficienza e risparmio sui costi di gestione. MG non ha ancora comunicato i prezzi per il mercato italiano, ma ulteriori dettagli saranno presto disponibili.