Nuova Mercedes SL 2022, la foto sfuggita prima del debutto

Dopo una lunga attesa, la Casa della Stella a tre punte è ormai pronta a svelare la nuova Mercedes SL Roadster, dopo aver annunciato l’arrivo del nuovo modello nel corso dell’estate 2020. Da quel giorno sono state pubblicate sui siti web di tutto il mondo numerose immagini “spia” che ritraevano la vettura completamente camuffata durate i classici test su strada e pista.

Foto “rubata”

Ora però, in rete è stata diramata una foto – chiaramente “rubata”, ovvero scattata di nascosto – fatta in occasione di un evento dedicato ad una stretta cerchia di persone e pubblicato successivamente sul profilo Instagram di “cochespias”. L’immagine in questione, piuttosto sfuocata, ci mostra un esemplare della nuova SL privo di qualsiasi camuffatura e personalizzato con una livrea esterna di colore rosso accesso. La vettura, realizzata dalla divisione sportiva Mercedes-AMG, si prepara quindi a prendere il posto della settima generazione della SL (sigla di progetto R231), distribuita dal 2011 fino al 2020 e poco apprezzata dalla clientela, probabilmente a causa della “concorrenza interna” provocata dalla presenza della GT Roadster.

Look aggressivo e filante

Dal punto di vista stilistico, la nuova SL sfoggia un design decisamente più aggressivo e filante che sposa spigoli vivi e tagli netti: il frontale risulta dominato da proiettori affilati e sfuggenti, esaltati dall’ampia mascherina panamericana e dalle ampie prese d’aria che impreziosiscono il fascione paraurti. Azzeccato l’accostamento tar il colore rosso della carrozzeria e i cerchi in lega di colore nero firmati AMG che sembrano sfoggiare un design inedito.

Abitacolo hi-tech

Per quanto riguarda gli interni, la nuova roadster della Casa di Stoccarda vanterà una configurazione 2+2 e sarà equipaggiata con una plancia estremamente moderna e hi tech, simile a quella vista sulle recenti Classe S e Classe C, ovvero con strumentazione digitale un grande tablet verticale e leggermente obliquo che domina la console centrale.