Nuova Maserati GranTurismo, svelata la versione con il V6 Nettuno

Dopo aver ammirato la potenza della “Folgore”, versione 100% elettrica da 1.200 CV della Maserati GranTurismo, svelata in occasione della Monterey Car Week, la nuova sportiva del Tridente torna a far parlare di sé in una inedita variante con motore termico, protagonista di una affascinante galleria fotografica.

Maserati GranTurismo: arriva il V6 Nettuno

La nuova generazione della GranTurismo abbandona il V8 per sposare il più recente e potentissimo V6 Nettuno, utilizzato con successo su altri modelli della Casa, come la supercar MC20 e il SUV Grecale. Questa operazione di downzing punta ad esaltare in maniera esponenziale le doti sportive di questa vettura.

Maserati GranTurismo: coupè, cabrio ed elettrica

La serie di immagini a nostra disposizione non è stata accompagnata da informazioni tecniche ufficiali, possiamo comunque dedurre che il V6 Nettuno montato sulla GranTurismo vanterà una potenza minima di 600 CV, considerando che sulla MC20 sfodera ben 630 CV e sulla versione da pista Project24 tocca addirittura quota 740 CV. La GranTurismo verrà affiancata in un secondo momento anche da una variante convertibile, ma al vertice della gamma troveremo la già citata versione 100% elettrica “Folgore” che grazie alla potenza di 1.200 CV sviluppata da 3 unità elettriche permetterà alla vettura di bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi.

Elegante e sportiva

Le immagini a nostra disposizione mostrano la GranTurimo V6 senza camuffature che celano le forme sinuose e marcatamente sportive della vettura. La carrozzeria di colore bianco abbinata a dettagli aerodinamici realizzati in carbonio risulta impreziosita dal tipico Tridente del marchio che omaggia i 75 anni dalla presentazione della prima GT Maserati, ovvero la A6 1500 lanciata nel 1947.