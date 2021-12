Maserati MC20: ecco la Fuoriserie Edition di David Beckham

Nel suo periodo da calciatore David Beckham si è sempre distinto per la qualità del suo garage e negli anni la passione per le auto dell’ex calciatore del Real Madrid e Manchester United non è venuta meno. La prova è il suo ultimo acquisto: un’elegante Maserati MC20 personalizzata da lui stesso insieme ai designer del Centro Stile del marchio del tridente.

Ispirata a Miami

Come tutti i clienti che scelgono di personalizzare la propria auto, Beckham ha avuto l’opportunità di lavorare direttamente con i designer Maserati per dare alla MC20 il suo tocco unico e personale. E per questo si è ispirato alla sua seconda città: Miami.

Le tonalità scelte per la carrozzeria della MC20 sono il nero e il rosa, i colori dell’Inter Miami, il club fondato dall’ex capitano della nazionale inglese. Naturalmente fuso in modo speciale, mescolando superfici lucide con altre opache che gli conferiscono un aspetto spettacolare.

Il tema cromatico viene ripetuto in altre zone della due posti italiana: nero per i loghi del Tridente sia sulla calandra che sul montante posteriore e per la scritta Maserati sul retro. Il rosa è riservato in questo caso alle pinze dei freni e al logo MC20 sulla portiera.

Gli interni

All’interno la pelle nera è interrotta da cuciture rosa e rosa pastello sui poggiatesta. Non manca la placca identificativa personalizzata situata nel tunnel centrale, che chiarisce chi è il proprietario: ‘Per David’. L’ex calciatore inglese ha spiegato:

Sono sempre stato un appassionato di auto, per questo far parte del design e della creazione della mia MC20 attraverso il Programma Fuoriserie è stata un’esperienza incredibile. È stato incredibile collaborare con il team e i designer Maserati per creare questa vettura unica, che si ispira alla mia seconda casa, Miami, e alla mia squadra di calcio.

La MC20 è l’ultima vettura sportiva di Maserati. Monta un nuovo motore a benzina V6 da 630 cavalli di propria realizzazione che, grazie ad un peso più contenuto (poco sopra i 1.400 chili), è in grado di raggiungere i 325 km/h di velocità massima.