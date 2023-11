Nuova Lancia Ypsilon: svelato il frontale? [RENDER]

Nuova Lancia Ypsilon è la prossima grande novità prevista per la gamma di Lancia che il gruppo Stellantis considera uno dei suoi brand premium insieme a DS Automobiles e Alfa Romeo e che vuole rilanciare in grande stile in Europa con tre nuove auto. Questo modello arriverà nel corso del primo trimestre del 2024 con il debutto sul mercato che potrebbe avvenire subito dopo in Italia e a seguire in alcuni dei principali mercati auto del vecchio continente.

Sarà così la parte anteriore della nuova Lancia Ypsilon che debutterà nei primi mesi del 2024?

A proposito della nuova Lancia Ypsilon non escludiamo che entro fine anno possano trapelare le prime immagini definitive di un modello che sarà completamente rinnovato rispetto all’attuale generazione. Nei giorni scorsi sul web è apparso un render pubblicato dal forum Autopareri e realizzato da Cristiano Cambi che sembra anticipare quello che grosso modo dovrebbe essere il frontale dell’atteso modello sulla base di quanto trapelato fino ad ora. Appaiono evidenti le influnze estetiche della recente concept car Lancia Pu+RA HPE svelata ad aprile dalla casa piemontese e presentata come una sorta di manifesto che anticipa le linee di design delle future auto di Lancia.

Al momento a proposito della nuova Lancia Ypsilon sappiamo che sarà prodotta in Spagna a Figueruelas insieme a Peugeot 208 e Opel Corsa su piattaforma CMP. In gamma ci saranno versioni termiche e un’elettrica da 156 cavalli e 400 km di autonomia. La sua lunghezza si aggirerà intorno ai 4 m. Il suo stile sarà completamente rivisto e reso più virile ed elegante. L’auto avrà interni dotati di materiali premium e con tecnologia di ultima generazione facile ed intuitiva. L’abitacolo sarà ispirato al mondo dell’interior design italiano.

La nuova Lancia Ypsilon, che avrà anche una versione HF da 240 cavalli in arrivo nel 2025, sarà il primo di tre modelli con cui Stellantis intende rilanciare il suo brand. Gli altri due saranno la nuova Lancia Gamma nel 2026 e la nuova Lancia Delta nel 2028.