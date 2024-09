Alla Nuova Lancia Ypsilon l’Icon Design Trophy ai Prisa Motor Awards

La Nuova Lancia Ypsilon mette a segno un importante successo per il suo stile. Questa vettura, che vuole scrivere un capitolo felice per la casa torinese, è stata premiata con l’Icon Design Trophy, ai Prisa Motor Awards 2024. Ad assegnare il riconoscimento ci ha pensato uno dei principali gruppi editoriali spagnoli, cui fa capo anche il prestigioso quotidiano El País.

La cerimonia di premiazione si è svolta all’Hipódromo de le Zarzuela di Madrid. Qui Dani Garcia, direttore del magazine Icon, ha consegnato il premio ad Olivier Quilichini, Stellantis Premium Cluster Director per Spagna e Portogallo.

La Nuova Lancia Ypsilon sarà disponibile in quell’area del mondo sia nella versione ibrida che in quella elettrica. Punta a ritagliarsi uno spazio rilevante nel segmento B hatchback premium, facendo leva sulle sue doti. I primi esemplari della specie saranno consegnati ai clienti spagnoli nell’ultimo trimestre dell’anno. Ormai ci siamo quasi.

Fra i punti di forza del modello vanno citati anche il suo iconico impianto di illuminazione, il sistema di assistenza al parcheggio, l’ampio display da 10,25 pollici e il sistema di Guida Autonoma di livello 2, offerto di serie. L’Icon Design Trophy è stato però assegnato per le doti stilistiche espresse dalla carrozzeria, che hanno convinto in pieno la giuria.

Comprensibile la soddisfazione della casa madre, espressa per bocca di Charles Fuster, Head of Marketing & Communication del marchio: “Ricevere questo premio a pochi mesi dall’inizio del nostro Rinascimento è per noi motivo di grande orgoglio. Dimostra che la Nuova Lancia Ypsilon è capace di aprire altre strade nel settore del design automobilistico, mantenendo l’eleganza senza tempo tipica del brand”.

Quest’ultimo punta ad espandersi in Spagna. Per riuscirci, vuole anche rafforzare la presenza fisica sul territorio. L’obiettivo, entro il 2025, è quello di raggiungere nel paese iberico una rete di distribuzione composta da 20 showroom, cui si affiancheranno 30 punti di assistenza post-vendita situati nelle principali città dell’area.