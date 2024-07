Nuova Lancia Ypsilon protagonista sul palco dell’Umbria Jazz Festival

Non è una novità, perché i marchi automobilistici hanno delle relazioni di lunga data con gli eventi cinematografici e musicali più prestigiosi, ma il ruolo guadagnato dalla Nuova Lancia Ypsilon all’Umbria Jazz Festival 2024 fa comunque notizia. La casa torinese è stata Mobility Partner della celebre rassegna perugina, ideata da Carlo Pagnotta.

Stiamo parlando di uno degli appuntamenti più importanti su scala mondiale, nel quadro dei festival jazzistici. Qui le star, durante i loro spostamenti, hanno avuto a disposizione una flotta di auto del marchio torinese, declinate in vari allestimenti.

Un esemplare della Nuova Lancia Ypsilon è stato inoltre esposto, per l’intera durata dell’evento, in Piazza Matteotti, suo cuore pulsante. Fra gli appuntamenti più attesi, doveroso citare il concerto di Nile Rodgers & CHIC, andato in scena nella giornata di sabato 20 luglio, sul palcoscenico principale dell’Arena Santa Giuliana. Lui è stato uno dei grandi protagonisti dell’Umbria Jazz Festival 2024, giunto alla 51esima edizione. Questo appuntamento musicale, ogni anno attrae un pubblico raffinato e amante del bello.

Sette le Nuova Lancia Ypsilon messe a disposizione dalla casa torinese per il servizio navetta delle star, tra le vie di Perugia. In occasione del concerto di Nile Rodgers & CHIC, sponsorizzato dal costruttore italiano, l’iconico cantautore, compositore, produttore, arrangiatore e chitarrista americano si è esibito in compagna delle immagini della vettura, trasmesse sui grandi schermi vicino al palco.

Ricordiamo che la gamma del modello è composta da tre versioni: base, dedicata ai clienti più giovani che amano l’eleganza; LX, con l’allestimento più ricco e completo; Edizione Cassina, pensata per quanti in auto vogliono sentirsi come a casa. Tutte le versioni sono disponibili in configurazione elettrica e ibrida.