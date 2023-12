Nuova Lancia Ypsilon: il suo design dovrebbe essere più o meno così [RENDER]

Nuova Lancia Ypsilon sarà la prima novità di Stellantis a debuttare nel corso del 2024. La nuova generazione della celebre berlina compatta di Lancia farà il suo debutto ufficiale a Milano in febbraio, come annunciato ufficialmente nei giorni scorsi. Ma sembrano elevate le probabilità che le prime immagini ufficiali possano essere pubblicate anche prima. Nei giorni scorsi sul web sono apparse le prime immagini spia del prototipo camuffato del modello che hanno anticipato quelle che saranno le linee di design di questo modello destinato ad avere un ruolo molto importante nei prossimi anni nella gamma di Lancia.

Ecco quale dovrebbe essere il design quasi definitivo della nuova Lancia Ypsilon

Queste foto spia hanno ispirato alcuni render apparsi sul web. Tra questi vi proponiamo quello realizzato dall’utente Tommy99 sul forum del sito Autopareri. A nostro avviso si tratta di una delle ipotesi pià verosimili tra quelle fin qui trapelate per quanto riguarda l’aspetto della nuova Lancia Ypsilon. lo stile di questa auto sarà fortemente ispirato alla concept Lancia Pu+RA HPE soprattutto all’anteriore. Ricordiamo che la vettura avrà una lunghezza di circa 4 metri. Si tratterà di una hatchback molto elegante con interni premium e tecnologici dove farà il suo debutto il sistema di infotainment S.A.L.A.

La nuova Lancia Ypsilon sarà prodotta in Spagna nello stabilimento Stellantis vicino a Saragozza dove già vengono prodotte Opel Corsa e Peugeot 208. Con queste auto la vettura condividerà la piattaforma CMP. Ricordiamo infine che nella gamma dei motori ci sarà spazio per versioni termiche ma anche per una elettrica al 100 per cento che sarà la prima auto a zero emissioni nella storia di Lancia. Questa dovrebbe adottare lo stesso motore di Jeep Avenger e Fiat 600. Con questa auto Lancia tornerà in Europa in mercati importanti come quelli di Spagna, Francia e Germania, Olanda, Belgio e Portogallo.