Nuova Lancia Ypsilon: a breve novità importanti

Nuova Lancia Ypsilon sarà la prima grande novità del nuovo corso di Lancia ad essere svelata. La vettura infatti dovrebbe debuttare entro il primo trimestre del 2024 per poi arrivare sul mercato in Italia e altrei 6 paesi europei verso la metà del prossimo anno. Ad ogni modo già nelle prossime settimane potrebbero arrivare importanti novità a proposito di questo modello che per il momento non è stato ancora mostrato nemmeno in immagini spia.

A breve arriverà la nuova Lancia Ypsilon

Molto probabilmente entro fine anno arriveranno le prime immagini ufficiali della nuova Lancia Ypsilon, non si sa ancora se sottoforma di teaser o nella versione definitiva pensata per la produzione. Quello che sembra sicuro è che entro la fine del 2023 dovremmo finalmente conoscere in tutto o in parte quello che sarà il design di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma di Lancia ancora per molto tempo.

Ricordiamo che per il momento di questa auto sappiamo che sarà leggermente più grande della generazione attuale arrivando a circa 4 m. L’auto nascerà su piattaforma CMP come Opel Corsa e Peugeot 208. Insieme a questi due veicoli sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Figuruelas in Spagna vicino alla città di Saragozza.

Per quanto riguarda lo stile della nuova Lancia Ypsilon sarà molto diverso dal modello attuale e in parte sarà ispirato dalla concept car Lancia Pu+Ra HPE che la casa piemontese ha mostrato nei mesi scorsi in occasione della Milano Design Week e che come sappiamo rappresenta una sorta di manifesto del futuro del brand premium del gruppo Stellantis.