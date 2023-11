Nuova Lancia Delta: un video anticipa il suo design? [RENDER]

Nuova Lancia Delta è una delle tre novità previste nel futuro della casa italiana che Stellantis vuole rilanciare in grande stile in Europa nel segmento premium del mercato auto. Il ritorno di questo atteso modello è previsto per il 2028 dopo i debutti di nuova Lancia Ypsilon nel 2024 e della futura ammiraglia Lancia Gamma nel 2026.

Ecco come potrebbe essere la nuova Lancia Delta la cui presentazione avverrà nel 2028

Nuova Lancia Delta nelle scorse ore è stata immaginata in un video render dal creatore digitale Ascariss Design. Come è possibile notare da queste immagini la celebre vettura dovrebbe tornare con uno stile abbastanza rinnovato con numerosi elementi di design visti nella recente concept car Lancia Pu+Ra HPE. Ricordiamo che di questo futuro modello sappiamo che sarà fedele a se stesso con uno stile geometico e muscolare come anticipato dal CEO di Lancia Luca Napolitano. Sappiamo anche che nascerà su piattaforma STLA Medium e avrà una lunghezza di circa 4,4 m. Questa auto sarà solo elettrica e molto probabilmente avrà una versione HF con potenza che potrebbe superare i 400 cavalli.

Non si sa ancora quale sarà lo stabilimento scelto per la produzione della Nuova Lancia Delta. Si spera ovviamente in Italia ma non possiamo escludere altri paesi quali Francia o Germania. Sicuramente più avanti avremo le idee più chiare in proposito. La vettura come la sua celebre antentata continuerà a puntare su sportività ed eleganza italiana. I suoi interni saranno molto raffinati e tecnologici. Con questa auto dunque Lancia potrebbe affermarsi definitivamente nel mercato europeo dopo i precedenti lanci delle nuove Ypsilon e Gamma.