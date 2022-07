Kia ha presentato un leggero aggiornamento per la sua compatta a ruote alte di segmento C, con l’intenzione di avvicinare l’estetica e la dotazione di questo crossover a quella del resto della gamma Ceed. Questo restyling sarà disponibile in tutta Europa da settembre, anche se non si sa ancora quali prezzi avrà la nuova Kia XCeed 2022 nel nostro mercato.

Kia XCeed 2022: nuova versione GT-Line

Oltre ad alcune tecnologie, la novità principale è l’anteprima della finitura GT-Line che, in combinazione con il suo motore a benzina più potente (204 CV), conferisce al modello un aspetto più sportivo che non aveva fino ad ora.

Più sportiva ma crossover come sempre

All’esterno la Kia XCeed 2022 opta per un paraurti anteriore completamente nuovo che, seguendo l’ispirazione dalla Niro di ultima generazione (introdotta recentemente), presenta alle estremità feritoie molto più grandi progettate per incanalare il passaggio dell’aria e quindi ridurre la resistenza aerodinamica.

I fendinebbia sono integrati nella nuova ottica principale, che ora ha un design a tre lampadine. Sul retro la GT-Line aggiunge nuovi piloti Led dal design reticolare, un dettaglio esclusivo che vale anche per la Ceed standard.

Kia XCeed 2022: le motorizzazioni

Per quanto riguarda i motori l’offerta rimane invariata. Protagonista del catalogo è ancora la più potente delle varianti a benzina, la 1.6 T-GDi da 204 CV che equipaggia anche la Ceed GT. Secondo le informazioni offerte dal marchio coreano, con questo motore la nuova XCeed accelera da 0 a 100 km/h in soli 7,5 secondi. Questa cifra è influenzata anche dal cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti, fornito di serie.

Al 1.6 T-GDi seguono il 1.5 da 160 CV e il 1.0 che, con 120 CV, rappresenta il gradino di accesso. Ma se diamo più importanza all’accumulo di chilometri che alle prestazioni, la XCeed 1.6 diesel da 136 CV con sistema di ibridazione leggera è la scelta ideale.

Naturalmente la gamma mantiene anche l’opzione ibrida plug-in, con 141 CV e dotata di una batteria agli ioni di litio da 8,9 kWh che le conferisce un’autonomia di 48 km in modalità elettrica.

Kia XCeed 2022 GT-Line: gli interni

All’interno la versione GT-Line aggiunge sedili anteriori sportivi il cui rivestimento mescola pelle scamosciata e pelle classica. Quest’ultimo materiale è presente anche sul pomello della leva del cambio e sul volante, che risulta leggermente appiattito nella parte inferiore.

Tecnologia avanzata

Infine, per quanto riguarda la tecnologia, la nuova Kia XCeed 2022 riceve un aggiornamento del suo sistema multimediale. Dotato di uno schermo touch da 12,3 pollici, offre una grafica rinnovata e curiose funzioni come un ‘widget’ dedicato esclusivamente all’informazione sportiva, con partite e risultati aggiornati ogni minuto.

Se si parla di sicurezza e ausili alla guida, il cruise control intelligente si evolve per utilizzare i dati di navigazione e adattare la velocità al limite impostato in ogni zona attraversata dall’auto.

Altri assistenti degni di nota (e che la GT-Line include di serie) sono la frenata di emergenza automatica, l’avviso di traffico trasversale posteriore e il nuovo rilevatore della stanchezza del guidatore, che aumenta il monitoraggio per evitare che la sonnolenza improvvisa possa portare a un incidente.