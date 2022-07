Kia ha presentato un leggero aggiornamento per la sua compatta a ruote alte di segmento C, con l’intenzione di avvicinare l’estetica e la dotazione di questo crossover a quella del resto della gamma Ceed. Questo ‘restyling’ sarà disponibile in tutta Europa da settembre, anche se non si sa ancora quali prezzi avrà la nuova Kia XCeed 2023 nel nostro mercato.