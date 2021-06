Nuova Kia Sportage 2021: esterni, interni, uscita

Dopo diversi teaser e avvistamenti di prototipi, Kia ha finalmente svelato la nuova Sportage. Si tratta della quinta generazione della gamma che debutta a livello globale con un design completamente rivisto e ispirato al nuovo family feeling della Casa, noto come “Opposites United” e che inizialmente ha debuttato con la Kia EV6.

Il nuovo design “Opposites United”

A differenza del crossover EV, la Kia Sportage sfoggia paraurti molto dettagliati con elementi di illuminazione distinti che ricordano la K5. Ma, cosa più importante, il rinnovato SUV compatto ora porta il nuovo logo di Kia.

Al frontale la Kia Sportage 2022 sfoggia la versione rielaborata della griglia Tiger Nose ora chiamata Digital Tiger Face. La griglia a maglie nere copre l’intera fascia, mentre i DRL a forma di boomerang la separano dai fari montati in basso. Ai lati, la Sportage di quinta generazione ha linee pulite che accentuano la superficie omogenea della carrozzeria. Il modello globale avrà anche il tetto nero, disponibile come opzione, mentre un nuovo design delle ruote evidenzia maggiormente il profilo. Il posteriore, infine, beneficia di spalle larghe e dei gruppi ottici posteriori a LED orizzontali.

Interni

All’interno la Kia Sportage 2021 presenta un design dell’abitacolo contemporaneo, il cui protagonista è il display curvo che unisce la strumentazione e l’infotainment. Anche le bocchette dell’aria sono pensate per mettere in risalto la plancia, insieme all’abitacolo bicolore. Kia ha inoltre fatto sapere che saranno disponibili colori vivaci per le rifiniture dell’abitacolo, anche se ciò dipenderà ovviamente dal livello di allestimento e dalla disponibilità dei vari mercati.

Kia Sportage X-Line

Inoltre Kia ha annunciato che la nuova Sportage avrà anche un allestimento X-Line, disponibile con un paraurti unico, una soglia laterale e un portapacchi curvo. All’interno questa variante sfoggerà anche rivestimenti specifici e rifiniture in legno e metallo.

Kia lancerà la Sportage 2021 sui mercati entro la fine dell’anno. Più avanti verranno rilasciate anche le informazioni specifiche per le motorizzazioni.