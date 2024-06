La Kia Picanto 2024 è pronta a battagliare nel mercato delle citycar con un restyling che prende spunto dai modelli di punta del marchio, incluso il SUV elettrico di grandi dimensioni, il Kia Ev9. Questa nuova edizione non solo porta un rinnovamento estetico, ma integra anche tecnologie avanzate e migliora la guidabilità, rendendola perfetta sia per la città che per i percorsi extraurbani.

Design e dimensioni di nuova Kia Picanto

La nuova Picanto mantiene le sue dimensioni compatte con una lunghezza di 3,60 metri, una larghezza di 1,60 metri e un’altezza di 1,48 metri, ma offre un design rinnovato e più autorevole. Il frontale è stato completamente ridisegnato, sfoggiando il family style delle ultime generazioni Kia, con un robusto paraurti, ampie prese d’aria, una grande mascherina e fari verticali full LED disponibili a partire dal secondo livello di allestimento. Nella parte posteriore, un nuovo paraurti integra un diffusore aerodinamico nella versione top di gamma, mentre una striscia di LED collega i fanali posteriori.

Interni e tecnologia

L’abitacolo della Picanto 2024 conserva la configurazione a cinque posti, con nuovi rivestimenti e combinazioni cromatiche che creano un ambiente più accogliente. Tutti i modelli dispongono di un quadro strumenti da 10,25” configurabile e di un display touchscreen centrale da 8” per l’infotainment, che include navigazione con dati sul traffico in tempo reale e aggiornamenti OTA. Il sistema offre anche Kia Connect gratuito per sette anni, con servizi vari e riconoscimento vocale online. Le versioni superiori offrono anche la ricarica wireless per smartphone.

Motorizzazioni e prestazioni

La gamma di motori della Picanto 2024 include un tre cilindri da 1 litro a 12 valvole, che eroga 63 cavalli e 93 Nm di coppia, con una velocità massima di 145 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 15,6 secondi. Al vertice della gamma c’è un quattro cilindri di 1,2 litri con 79 cavalli e 113 Nm di coppia, che raggiunge i 159 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 13,1 secondi. Entrambi i motori sono abbinati a un cambio manuale a cinque marce, con un’opzione di cambio robotizzato a cinque rapporti. La versione bifuel GPL 1.0 sarà disponibile prossimamente.

La nuova Picanto adotta uno sterzo più diretto e la funzione torque vectoring per una migliore gestione della stabilità. Il capitolo sicurezza è stato arricchito con nuovi sistemi di assistenza alla guida, inclusi il cruise control con limitatore di velocità e il mantenimento della corsia.

Allestimenti e prezzi di nuova Kia Picanto

La Kia Picanto 2024 è disponibile negli allestimenti Urban e 20th Anniversary per il motore 1.0, con opzioni GT-line e Style per il motore 1.2. I prezzi variano da 16.500 a 21.750 euro, ma attualmente la versione Urban è in vendita a 11.750 euro con 35 rate da 59 euro.