Nuova Hyundai Kona N: sarà svelata il prossimo 27 aprile

Tutto pronto per il debutto della nuova Hyundai Kona N, l’inedita versione sportiva della piccola SUV sudcoreana che sarà svelata ufficialmente il prossimo 27 aprile nel corso dell’evento online N Day. Destinata a competere con le dirette concorrenti Ford Puma ST e Volkswagen T-Roc R, affiancherà i modelli i20 N ed i30N.

Piccola SUV in chiave sportiva

Esteticamente, la nuova Hyundai Kona N sarà riconoscibile rispetto alla configurazione standard per i paraurti sportivi anteriore e posteriore dedicati, lo splitter anteriore, le minigonne laterali, lo spoiler posteriore, il doppio terminale di scarico e le pinze dei freni di colore rosso dell’impianto frenante potenziato.

Anticipazioni sulle caratteristiche

Tuttavia, l’aspetto principale della nuova Hyundai Kona N riguarderà la meccanica, con il motore a benzina 2.0 T-GDi da 280 CV di potenza e 390 Nm di coppia massima abbinato al cambio automatico a doppia frizione DCT ad otto rapporti. Tra le altre caratteristiche figureranno anche il differenziale a slittamento limitato e la funzione overboost con il dispositivo Launch Control, più le modalità di guida N Grin Shift, N Power Shift ed N Track Sense Shift. Per quanto riguarda le prestazioni, la vettura dovrebbe raggiungere la velocità massima di 250 km/h e accelerare da 0 a 100 in circa sei secondi. Successivamente, invece, non è esclusa l’adozione della trazione integrale 4WD.