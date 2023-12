Nuova Hyundai Kona, elettrica (ma non solo) senza compromessi

La nuova Hyundai Kona porta il B-SUV della Casa sudcoreana su una nuovo livello di efficienza, innovazione e performance grazie ad un evoluzione significativa rispetto alla precedente generazione del modello.

Caratterizzata da un design all’avanguardia che la rende piena di fascino e ancora più attrattiva per chi guarda, la nuova Kona ha dalla sua una forte e dinamica presenza su strada alla quale affianca interni spaziosi ed una dotazione di tecnologie smart che rendono confortevole e sicura la vita a bordo.

Tra gli aspetti più interessanti della nuova Hyundai Kona c’è la varietà di motorizzazioni disponibili, con l’urban SUV che propone quattro alimentazioni tra le quali poter scegliere: elettrica, benzina, mild-hybrid 48V e full-hybrid.

Approccio electric-first per la massima efficienza

Disegnata con un approccio “EV first”, che parte della progettazione della versione elettrica, la nuova Hyundai Kona Electric unisce funzionalità e stile con un frontale minimal caratterizzato da linee aerodinamiche e prese d’aria attive che le consentono un Cx di soli 0,27. Questo approccio va tutto a vantaggio dell’efficienza, migliorando le percorrenze con tutti i powertrain e riducendo così i costi di gestione. Il look che ne risulta è inoltre evidenziato dalla Seamless Horizon Lamp che attraversa il frontale per tutta la larghezza, senza interruzioni: una firma luminosa unica e immediatamente distinguibile.

A questo si aggiunge un abitacolo cresciuto in comfort e abitabilità, anche grazie a una vettura diventata più lunga e più larga del modello precedente, oltre che alla progettazione di interni living pensati per la comodità di tutti i passeggeri.

Il meglio della tecnologia di Hyundai

Più comfort, ma anche più sicurezza, virtù alle quali contribuisce la tecnologia presente a bordo che comprende una ricca gamma di servizi di connettività e funzioni di sicurezza e assistenza alla guida di ultima generazione. Sulla nuova Kona troviamo ad esempio l’haed-up display e l’Highway Driving Assist, la tecnologia di guida autonoma di livello 2 di Hyundai, che controlla la velocità, la distanza dagli altri veicoli e mantiene l’auto al centro della corsia durante la marcia in autostrada. Completissima la lista di sistemi di sicurezza attiva, su tutte le versioni, come il Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni, cicli e junction turning protection – ovvero con la capacità di intervenire anche in fase di svolta a un incrocio.

Non mancano poi le novità inedite che debuttano proprio con la nuova Kona Electric come ad esempio il nuovo Connected Car Navigation Cockpit – anch’esso di serie – composto dal quadro strumenti digitale con schermo da 12,3’’ affiancato al sistema di infotainment touchscreen, sempre da 12,3’’, con aggiornamenti software Over The Air (OTA) e connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto. Inedita anche l’esclusiva funzione Hyundai Digital Key 2 Touch che consente di utilizzare lo smartphone per bloccare e sbloccare le porte e avviare l’auto posizionandolo sul modulo di ricarica wireless.

Comfort, praticità e abitabilità

Più grande della precedente generazione, Nuova Kona può contare su ampi spazi interni anche grazie all’intelligente posizionamento dei diversi elementi. Ad esempio, in tutte le versioni trasmissione automatica, comprese la ibrida e l’elettrica, il selettore del cambio è stato posizionato dietro al volante. Questa soluzione non solo rende più ergonomico il passaggio da una marcia all’altra (D, R, N e P), ma libera spazio sul tunnel centrale per ricavare un portaoggetti apio e modulare.

Guidatore e passeggeri possono viaggiare in totale comfort grazie all’abitabilità ai vertici della categoria, mentre il bagagliaio (cresciuto del 30%) non pone limiti grazie ai suoi 466 litri di capacità.

L’elettrica

La nuova Hyundai Kona Electric ha nelle performance a zero emissioni uno dei suoi punti di forza, grazie a un’elevata autonomia, alla velocità di ricarica e a tecnologia innovative, come i-Pedal e il sistema di frenata rigenerativa che incrementano il dinamismo di guida.

L’autonomia della Hyundai Kona Electric è da best-in-class del segmento: parliamo di ben 514 km nel ciclo WLTP per la versione equipaggiata con batteria da 65,4 kWh e 218 CV. Prestazioni altrettanto notevoli nello spunto (0-100 km/h in 7,8 secondi), ma soprattutto nell’abbattimento dei tempi di ricarica: può recuperare 162 km di autonomia in soli 15 minuti, impiegando circa 40 minuti per passare dal 10 all’80% di carica, se collegata a una colonnina rapida a corrente continua (102 kW). Prestazioni simili, per i tempi di ricarica dal 10 all’80%, anche per la Kona Electric con batteria da 48,4 kWh che in un quarto d’ora di carica è in grado di recuperare 114 km d’autonomia.

L’elettrico non ti ha convinto? La formula d’acquisto flessibile di Hyundai

La nuova Kona Electric permette al cliente di guidare l’elettrico con la possibilità di tornare indietro senza nessuna penalità. Grazie alla formula Hyundai Plus Evolution (finanziamento a 36 o 48 mesi), chi acquista la Kona elettrica può decidere, qualora non fosse soddisfatto, dopo 12 o 24 mesi di sostituire il veicolo elettrico, senza pagare alcuna penale, scegliendo tra un modello ibrido o a benzina.

Hyundai Kona Hybrid

In caso cerchiate una vettura ibrida, Hyundai propone Nuova KONA anche in versione full-hybrid, spinta da un sistema propulsivo composto dal motore benzina 1.6 GDi e da un’unità elettrica da 43,5 CV che lavorano insieme garantendo una potenza complessiva di 141 CV e una coppia massima di 265 Nm. Valori che permettono alla vettura di fornire un ottimo spunto in fase di avviamento, ma soprattutto di abbattere i consumi di carburante. La Kona Hybrid è infatti dotata di sistema di frenata rigenerativa che permette di recuperare l’energia cinetica immagazzinandola nella batteria, per utilizzarla nelle fasi di accelerazione o anche per spingere in modalità elettrica la vettura per diverse centinaia di metri.

Hyundai Kona a benzina

Oltre alle versioni elettrica e ibrida, la nuova Hyundai Kona va incontro alle esigenze di un ampio target proponendosi anche con una più tradizionale motorizzazione benzina. La nuova Kona a benzina è equipaggiata con il motore 1.0 T-GDi che sviluppa 120 CV di potenza ed è abbinabile sia al cambio manuale a 6 marce che alla trasmissione automatica DCT a doppia frizione con 7 velocità.

Hyundai Kona Mild-Hybrid 48V

C’è poi la nuova Hyundai Kona Mild-Hybrid 48V che monta il motore benzina 1.0 T-GDi affiancato da un sistema a 48 volt che supporta il propulsore a combustione con una coppia aggiuntiva in fase di accelerazione, permettendo così un risparmio di carburante e una riduzione delle emissioni di CO2. La Kona Mild-Hybrid 48V può contare sulla spinta di un sistema propulsivo da 120 CV di potenza e 200 Nm di coppia massima.