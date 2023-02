Nuova Hyundai i10 2023: il restyling della piccola coreana

La Casa coreana ha svelato in queste ore il restyling del suo modello più piccolo della gamma, la city car di segmento A Hyundai i10. Si tratta di un aggiornamento di metà carriera che consentirà a questa generazione della piccola asiatica di affrontare il resto della vita commerciale che le rimane. Tra le principali novità con cui debutta la nuova Hyundai i10 spicca il cambio di immagine esterna. Non da meno è il miglioramento del bagaglio tecnologico, soprattutto in termini di connettività e sicurezza.

Il design della nuova Hyundai i10 2023

Come è cambiata la i10? Basta dare una rapida occhiata alle immagini pubblicate da Hyundai per scoprire le novità in termini di design. Trattandosi di un restyling le modifiche si concentrano soprattutto nella parte anteriore. In questa zona della carrozzeria adotta una postura più sportiva e dinamica. La zona inferiore dei fari e la firma luminosa di entrambi i gruppi ottici sono stati, inoltre, ridisegnati.

Nella grande calandra sono state integrate nuove luci a LED per la marcia diurna e va segnalato che anche le luci posteriori sono dotate di questa tecnologia più efficiente e sicura. La nuova Hyundai i10 è inoltre dotata di cerchi in lega da 15 pollici con un nuovo design e le opzioni di personalizzazione sono state aumentate con due nuovi colori per la carrozzeria: Lumen Grey e Meta Blue. Con l’aggiornamento della i10 la versione N Line rimane nella gamma. La nuova Hyundai i10 N Line rimarrà l’opzione di design più accessoriata, esclusiva e sportiva. Sfoggia paraurti specifici, numerosi dettagli in rosso e monta di serie cerchi in lega da 16 pollici.

Gli interni e la tecnologia della nuova Hyundai i10 2023

Lasciando da parte il look esterno ed entrando all’interno della nuova i10 troviamo un ambiente più digitale e connesso. Hyundai ha apportato miglioramenti significativi alle dotazioni tecnologiche e le versioni top di gamma offrono ora numerose soluzioni per rendere più confortevole la vita di bordo di questa piccola utilitaria.

Tra le nuove rifiniture proposte in optional per l’abitacolo ci sono: rivestimenti in tessuto, cuciture a contrasto e un suggestivo sistema di illuminazione ambientale con luci blu. È dotata inoltre, di serie, di un quadro strumenti LCD da 4,2 pollici mentre l’interfaccia per il sistema di infotainment è affidato a uno schermo touch da 8 pollici. Il sistema multimediale è compatibile con Android Auto e Apple CarPlay e include l’ultimo aggiornamento Bluelink. Può ricevere aggiornamenti OTA e dispone di una connessione Bluetooth e USB di tipo C.

Anche l’elenco dei sistemi di assistenza alla guida è stato ampliato. Tra le altre tecnologie a disposizione è possibile equipaggiare la nuova Hyundai i10 2024 anche con l’assistente al mantenimento della corsia, l’avviso degli occupanti posteriori e l’assistente per evitare collisioni frontali con rilevamento di pedoni e ciclisti. Per quanto riguarda il volume di carico disponibile, non è cambiato. Il bagagliaio ha una capacità di 252 litri. Una cifra che può essere aumentata a 1.050 litri se si abbattono gli schienali dei sedili posteriori.

I motori a benzina della nuova Hyundai i10 2023

Con il rilascio del restyling della i10 Hyundai non è entrata nei dettagli sulla sezione meccanica. Ricordiamo però che il modello che attualmente possiamo trovare nelle concessionarie può essere equipaggiato con un motore 1.0 MPI da 67 CV, un motore 1.2 da 84 CV e, in alternativa, il più potente 1.0 T-GDi da 100 CV. A seconda della motorizzazione scelta, può essere abbinato ad un cambio manuale o ad un cambio automatico.

Data di lancio e prezzi della nuova Hyundai i10 2023

Quando arriverà sul mercato? Le prime unità della nuova i10 dovrebbero arrivare nelle concessionarie Hyundai nella seconda metà dell’anno. Il processo di produzione in serie inizierà ad aprile presso gli stabilimenti del marchio a Izmit (Turchia). Il resto delle informazioni, insieme al nuovo listino e ai prezzi, verrà rivelato più vicino al suo debutto commerciale.