Nuova Hyundai i10 2023: le foto

La Casa coreana ha svelato in queste ore il restyling del suo modello più piccolo della gamma, la piccola city car di segmento A Hyundai i10. Si tratta di un aggiornamento di metà carriera che consentirà a questa generazione della piccola asiatica di affrontare il resto della vita commerciale che le rimane. Tra le principali novità con cui debutta la nuova Hyundai i10 spicca il cambio di immagine esterna. Non da meno è il miglioramento del bagaglio tecnologico, soprattutto in termini di connettività e sicurezza.