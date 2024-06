La nuova hypercar Bugatti entrerà nella storia ed è pronta al debutto

Si avvicina il lancio della nuova hypercar Bugatti. La data scelta per il debutto è quella di giovedì 20 giugno, quando gli appassionati potranno scoprirne le forme e le caratteristiche. Con l’arrivo dell’erede della Chiron, inizia una nuova era nei 115 anni di storia del marchio di Molsheim. Questo, almeno, fanno sapere dal quartier generale della casa automobilistica alsaziana.

Guidata dalla visione di Ettore Bugatti, sarà un’icona non solo per il presente, o anche per il futuro, ma “Pour l’éternité” (per l’eternità).

Cresce l’attesa per il vernissage, che saprà richiamare con grande forza catalizzatrice l’interesse mediatico internazionale. Lecito attendersi qualcosa di straordinario, visti i numeri delle precedenti supersportive del brand. Dalle prime indiscrezioni, pare che la nuova hypercar Bugatti avrà un design completamente su misura, progettato da zero sui tre pilastri della bellezza, del lusso e delle prestazioni.

La nobiltà Bugatti traghettata nel futuro

Il lavoro ha tratto ispirazione “spirituale” da un trio di formidabili modelli del passato: la Type 57 SC Atlantic, la Type 41 Royale e la Type 35. Non delle auto a caso, ma il modello da Gran Premio più bello, la vettura più lussuosa e il bolide di maggior successo di sempre. Ciascuna di queste opere d’arte presterà il suo DNA per creare una reinterpretazione pura e autentica del marchio Bugatti e dei suoi fattori portanti, traghettati nel presente e nel futuro.

La nuova hypercar alsaziana stupirà per l’eccellenza del lavoro ingegneristico. Molto curata la veste aerodinamica, con una carrozzeria ottimizzata per le prestazioni. Il telaio sarà completamente diverso da quello della Chiron. A garantire la spinta ci penserà un inedito motore V16 elettrificato. Un nuovo atto del cammino iniziato con la Veyron sta per essere scritto. Sarà un capitolo rivoluzionario, per dare il via a un’altra era Bugatti, marchio che guarda sempre all’eccellenza e al futuro, come nell’indole del fondatore. L’appuntamento con la prossima nata è per il 20 giugno, quando “La Grand Première” prenderà forma, anche sui canali social.