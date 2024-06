Bugatti Chiron chiude il suo capitolo storico con un esemplare unico chiamato “L’Ultime”. Questa supercar, equipaggiata con il leggendario motore W16, ha fatto il suo debutto nel 2016, dando vita a numerose versioni speciali e modelli unici. Oggi, sotto il controllo della casa automobilistica Rimac, Bugatti sta già lavorando al successore della Chiron, previsto con un motore V16 ibrido che sarà lanciato a breve.

La base è della Bugatti Chiron Sport

Per l’esemplare “L’Ultime”, Bugatti ha utilizzato la base della Chiron Sport. Questo esemplare è stato costruito a mano nello stabilimento di Molsheim e presenta una livrea esclusiva che combina i colori Atlantic Blue e French Racing Blue. Sulla carrozzeria sono riportati i nomi di luoghi ed eventi significativi per la storia della Chiron, come Ginevra, dove è stata presentata, Paul Ricard, dove è stata sviluppata, e il circuito di Ehra-Lessien, dove ha raggiunto il suo record di velocità di oltre 300 miglia orarie (poco più di 490 km/h).

Il numero 500

Per celebrare l’ultima Chiron prodotta, il numero 500, che rappresenta il numero totale di esemplari costruiti, è stato inserito in vari punti della vettura, tra cui i coprimozzi e l’alettone. Questo numero appare anche all’interno dell’abitacolo, sui poggiatesta dei sedili e nel tunnel centrale. L’interno dell’abitacolo è caratterizzato da modanature in fibra di carbonio, rivestimenti in pelle “Deep Blue” e finiture “Blue Carbon Matt”.

Il design esclusivo di questa Chiron è stato sviluppato dalla divisione Bugatti Sur Mesure, specializzata nelle personalizzazioni di modelli. Con la fine della produzione della Chiron, l’attesa è ora rivolta al suo erede, che dovrebbe essere presentato nelle prossime settimane. Come accennato, il motore del nuovo modello sarà un V16 aspirato, senza turbo, ma con un sistema ibrido di cui, al momento, non si conoscono i dettagli specifici.

Non resta che attendere la presentazione della nuova supercar per scoprire tutte le caratteristiche di questo innovativo modello. La Bugatti Chiron “L’Ultime” chiude così un capitolo importante nella storia delle supercar, lasciando spazio a una nuova era di innovazione e prestazioni straordinarie.