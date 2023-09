Nuova Fiat Panda: sarà l’arma segreta contro i cinesi?

Nuova Fiat Panda arriverà nel corso del 2024. Per la precisione si parla dell’11 luglio 2024 come giorno per il debutto ufficiale. In quella data la principale casa automobilistica italiana festeggia 125 anni e dunque sembra l’occasione giusta per presentare un modello tanto importante che avrà un ruolo primario nella futura gamma del brand di Stellantis. A proposito di questo atteso modello, nelle scorse ore il numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois, ha dichiarato che la nuova Panda sarà il modello con il quale la casa torinese punta a battere la concorrenza cinese sempre più agguerrita in Europa per quanto concerne le auto elettriche.

Nuova Fiat Panda: l’arma vincente di Fiat per battere la concorrenza cinese?

La nuova Fiat Panda elettrica sarà infatti una delle prime auto elettriche low cost lanciate da Stellantis in Europa. Il suo costo dovrebbe essere inferiore ai 25 mila euro al netto di incentivi. La vettura avrà una lunghezza intorno ai 4 m e uno stile da crossover. Il design sarà simile a quello della concept Centoventi e inoltre l’auto di Fiat avrà una certa somiglianza con la nuova Citroen e-C3. Molto probabilmente le due auto potrebbero esser e prodotte nello stesso sito produttivo.

Olivier Francois ha dichiarato oggi nel corso di un’intervista a La Repubblica che la Nuova Fiat Panda potrebbe essere il modello con cui Stellantis riuscirà a tenere a bada in Europa la concorrenza cinese. Si tratterà di un’auto essenziale che da questo punto di vista riporterà il modello alle sue origini degli anni ’80.