Nuova Fiat Panda: sarà bella, popolare ed economica [RENDER]

Nuova Fiat Panda debutterà l’11 luglio 2024 e sarà la prossima grande novità della principale casa italiana che solo pochi giorni fa ha fatto debuttare le nuove Fiat Topolino e Fiat 600. Nei giorni scorsi il numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois ha dato alcune preziose indicazioni su come sarà questa vettura. Innanzi tutto il CEO della casa torinese ha confermato che si tratterà di un crossover compatto lungo circa 4 m. Poi ha aggiunto che questa auto sarà bella,popolare ed economica.

Ecco cosa sappiamo sulla nuova Fiat Panda e come potrebbe apparire dal prossimo anno

Rispetto alla Fiat 600 la nuova Fiat Panda dovrebbe puntare forte su un rapporto qualità prezzo davvero interessante. Questa auto che avrà uno stile squadrato e moderno ispirato alla concept car Fiat Centoventi darà origine ad una nuova famiglia di auto da cui deriverà un secondo crossover di dimensioni maggiori che vedremo nel 2025 e che si potrebbe chiamare nuova Fiat Multipla. Dunque questo veicolo avrà un ruolo molto importante nei prossimi 10 anni all’interno della gamma di Fiat. L’auto arriverà sul mercato non solo in versione completamente elettrica come si era pensato fino a qualche tempo fa. Nella sua gamma infatti dovrebbe trovare spazio anche una versione ibrida.

Sicuramente nei prossimi mesi arriveranno ulteriori novità sulla nuova Fiat Panda nel frattempo vi segnaliamo un nuovo render pubblicato dal magazine inglese Auto Express e realizzato dal famoso Designer Andrei Avarvarii che ipotizza quello che potrebbe essere il design di questo atteso veicolo che avrà anche una gemella brasiliana che forse si chiamerà nuova Fiat Argo.