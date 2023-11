Nuova Fiat Panda: meno di 15.000 per la versione termica?

Nuova Fiat Panda cambierà molto rispetto al modello attuale. Infatti sarà un B-SUV, ovvero un crossover compatto che si ispirerà al concept Centoventi presentato nel 2019. Si tratterà di un’auto più grande, più alta e più robusta della Panda attuale, ma anche più moderna e tecnologica. La nuova Panda sarà infatti disponibile sia con motori termici che elettrici, e offrirà una maggiore personalizzazione e connettività.

Meno di 15 mila euro per la nuova Fiat Panda termica? L’indiscrezione arriva dalla Francia

Ma quanto costerà la nuova Fiat Panda? Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Francia, la versione termica della Panda B-SUV 2024 dovrebbe avere un prezzo inferiore ai 15 mila euro, il che la renderebbe molto competitiva nel suo segmento. Si tratterebbe di un prezzo simile a quello della Panda attuale, che parte da circa 14 mila euro, ma con una vettura più grande e più avanzata tecnologicamente parlando.

La versione elettrica entry level, invece, dovrebbe costare meno di 20 mila euro, grazie alla batteria meno performante che verrà utilizzata. Si parla di un’autonomia di 200 km. Si tratterebbe comunque di un prezzo molto interessante per un’auto a zero emissioni, che potrebbe attrarre molti clienti sensibili all’ambiente e alla mobilità sostenibile. Ricordiamo inoltre che nella gamma sarà presente anche una versione elettrica più performante con circa 320 km di autonomia e un prezzo non inferiore ai 23 mila euro al netto di incentivi.

La nuova Panda B-SUV 2024 sarà basata sulla stessa piattaforma della nuova Citroen e-C3, presentata recentemente, e condividerà con essa molti elementi meccanici ed elettronici. Tuttavia, la Panda manterrà la sua identità e il suo stile tipicamente italiano, con un design originale e accattivante. La nuova Panda B-SUV 2024 sarà svelata a luglio del prossimo anno forse in occasione dell’anniversario dei 125 anni di Fiat il prossimo 11 luglio. Al momento non è ancora chiaro dove sarà prodotta questa auto.