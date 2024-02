Nuova Fiat Panda: dai brevetti prime immagini di esterni ed interni

L’attesa per la nuova Fiat Panda, prevista per luglio, è palpabile e gli appassionati si chiedono quale direzione prenderà il design. Al momento, le incertezze riguardanti queste domande persistono, ma proprio poche ore fa sono state pubblicate su Internet le immagini dei brevetti di un modello misterioso. Questo veicolo non presenta loghi o altri indizi chiari sul marchio, ma molti ritengono che si tratti della tanto attesa Fiat Panda elettrica.

Alcune immagini di un brevetto sembrano mostrare interni ed esterni della nuova Fiat Panda

Gli esperti ritengono che l’appartenenza di questo veicolo alla famiglia Fiat sia principalmente evidente da un elemento della parte anteriore. In particolare, le linee verticali della barra luminosa tra i due fari sembrano essere un omaggio alla Panda di prima generazione. Nello stesso tempo, i fari a LED sono disposti in modo orizzontale e collegati alla suddetta striscia luminosa. Il frontale è chiuso, come tipico delle auto elettriche, e sulle fiancate sono presenti i fari secondari dal disegno rettangolare, simili a quelli del concept Centoventi.

I punti di contatto con la prima generazione sembrano essere più evidenti negli interni della presunta nuova Fiat Panda, le cui foto sono apparse online poche ore dopo quelle degli esterni. Le immagini mostrano un pannello ridotto al minimo, con un elemento – potrebbe essere un monitor – che si estende quasi fino al centro a sinistra. C’è un unico schermo che avvolge sia la strumentazione digitale che l’infotainment, e si distingue da quanto visto sulla nuova Citroën C3, ma è simile a quello della Centoventi. La tasca davanti al passeggero anteriore, un’icona della Panda degli anni ’80, è visibile, così come il tunnel centrale estremamente semplice e il pannello della porta sinistra con una spaziosa tasca portaoggetti.