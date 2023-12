Nuova Fiat Panda Abarth: possibile il suo arrivo? [VIDEO RENDER]

La nuova Fiat Panda Abarth è l’ipotetica versione della nuova generazione di Panda. Diciamo ipotetica perché al momento non vi è alcuna indicazione che questa auto riceverà una versione realizzata dalla casa automobilistica dello scorpione. Ad ogni modo se ciò avvenisse ipotizziamo il 2026 come anno in cui è più probabile il suo debutto. Si tratta di una versione sportiva e grintosa della Fiat Panda, che dovrebbe subire una profonda trasformazione nel prossimo futuro. La nuova Panda, infatti, cambierà segmento, dimensioni e design, ispirandosi alla concept car Fiat Centoventi.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Fiat Panda Abarth che potrebbe arrivare in futuro

La nuova Fiat Panda Abarth quindi, potrebbe essere il modello che coniugherà la tradizione e la rivoluzione, offrendo prestazioni elevate e un look aggressivo. Dal punto di vista estetico, la nuova Abarth Panda si distinguerà per alcuni elementi tipici del marchio, come la livrea bicolore, i cerchi in lega, le pinze dei freni rosse, lo scudo anteriore con la firma luminosa quadrata, lo spoiler posteriore, il terminale di scarico cromato e il logo Abarth sul cofano e sul portellone. L’interno sarà curato nei dettagli, con sedili sportivi, volante in pelle, pedaliera in alluminio, quadro strumenti digitale e sistema di infotainment con schermo touch.

Nel complesso l’auto sarà ovviamente molto simile alla nuova Fiat Panda che vedremo a metà del prossimo anno e che dovrebbe proporsi sul mercato nelle vesti di crossover squadrato con una lunghezza di circa 4 m. Se davvero Stellantis deciderà di proporre una nuova Fiat Panda Abarth questa sarà solo elettrica dato che il marchio dello scorpione, almeno per quello che riguarda l’Europa, ha deciso di convertire la sua gamma alle zero emissioni come dimostrato dal recente debutto della Abarth 500e e da quello futuro e già confermato della Abarth 600e. Qui vi mostriamo un video render realizzato dal designer e architetto Tommaso D’Amico che immagina in questa maniera questa ipotetica vettura.