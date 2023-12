Nuova Fiat Panda sarà prodotta in Serbia

Sarà la Serbia ad ospitare la produzione della nuova Fiat Panda. La notizia è stata confermata dal presidente della Serbia in persona. Secondo quanto riporta la stampa internazionale Alexsandar Vucic lo avrebbe confermato dopo l’incontro con il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni. La notizia non rappresenta una sorpresa. Già da tempo si sapeva che molto probabilmente l’auto sarebbe stata prodotta in uno degli stabilimenti di Stellantis presenti nell’est Europa.

Nuova Fiat Panda: la futura generazione sarà costruita presso lo stabilimento di Kragujevac

Tra questi veniva citato quello di Kragujevac in Serbia dove fino allo scorso anno veniva prodotta la Fiat 500L. La struttura lo scorso anno era stata al centro dell’attenzione per l’annuncio di un investimento da parte di Stellantis che avrebbe costruito li una vettura di Fiat. Adesso sappiamo con certezza che si tratta proprio della nuova Fiat Panda. Questa auto sarà svelata nel mese di luglio del 2024.

Sarà un crossover lungo 4 metri. L’auto nascerà su piattaforma Smart Car. Avrà una versione elettrica che costerà meno di 25 mila euro. Forse ci sarà anche un’altra elettrica con batteria più piccola che costerà meno di 20 mila euro. In gamma prevista almeno una ibrida con un prezzo inferiore ai 15 mila euro.

La nuova Fiat Panda sarà prodotta anche in Marocco e Brasile. La vettura infatti sarà venduta in almeno tre diversi continenti. In Italia rimarrà invece l’attuale Panda che forse sarà ribattezzata “Pandina” e che continuerà ad essere prodotta fino a fine 2026 presso lo stabilimento di Pomigliano d’Arco in Campania.