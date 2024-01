Nuova Fiat Multipla: rapporto qualità prezzo la sua arma principale [RENDER]

Nuova Fiat Multipla sarà una delle principali novità relative alla casa automobilistica torinese nei prossimi anni. Il suo debutto dovrebbe avvenire nel corso del 2025 e la sua produzione avverrà presso lo stabilimento di Kenitra in Marocco. La vettura sarà la seconda auto di una nuova gamma di auto Fiat che prenderà il via con il lancio tra pochi mesi della nuova Fiat Panda. Questa auto dovrebbe nascere sulla piattaforma Smart Car e avere una lunghezza di circa 4,3 m. La vettura avrà molto in comune con la futura Citroen C3 Aircross che dovrebbe debuttare entro fine anno.

Ecco come sarà la nuova Fiat Multipla e quali saranno le sue caratteristiche più importanti

La nuova Fiat Multipla arriverà sul mercato in versione ibrida ed elettrica al 100 per cento. Sarà una delle future auto elettriche low cost promesse dal gruppo Stellantis per i prossimi anni in Europa insieme alla nuova Fiat Panda, alla Citroen e-C3 e alla futura Citroen C3 Aircross. Secondo indiscrezioni la versione elettrica dovrebbe avere una batteria da 44 kWh e un’autonomia di circa 300 km. Il suo prezzo potrebbe essere inferiore ai 25 mila euro senza considerare gli incentivi statali per le auto a zero emissioni.

Nuova Fiat Multipla, sempre che sia effettivamente questo il nome ufficiale, utilizzerà batterie LFP come la nuova Panda e le due auto di Citroen. Si vocifera inoltre di una versione a 7 posti ma si tratta di una notizia che deve ancora essere confermata. Qui vi mostriamo un render del sito francese Auto-moto che immagina così la futura top di gamma della principale casa automobilistica italiana.