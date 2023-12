Nuova Fiat Multipla e Citroen C3 Aircross 2024: ecco cosa avranno in comune

Nuova Fiat Multipla e Citroen C3 Aircross 2024 saranno due auto del gruppo Stellantis che avranno molte cose in comune. La prima ad arrivare sarà la vettura francese che vedremo il prossimo anno seguita un anno dopo dal nuovo crossover di Fiat. Le due auto avranno lo stesso stile da crossover lungo circa 4,3 metri con un design squadrato. Entrambe saranno una sorta di versione più grande di altre due auto dei due brand che a loro volta avranno molte cose in comune. Ci riferiamo naturalmente alla Citroen e-C3 svelata nei mesi scorsi e alla futura Fiat Panda.

Ecco cosa avranno in comune e in cosa differiranno la nuova Fiat Multipla e Citroen C3 Aircross 2024

Nuova Fiat Multipla e Citroen C3 Aircross 2024 utilizzeranno la stessa piattaforma Smart Car che ha debuttato con la Citroen e-C3 e che in futuro sarà impiegata su ben 7 modelli del gruppo Stellantis. Entrambe le auto avranno in gamma versioni ibride ed elettriche. Per quanto riguarda le elettriche saranno low cost grazie a batterie LFP. Dunque si tratterà di auto che avranno la stessa filosofia delle nuove E-C3 3 Panda ma con dimensioni maggiori.

Sia la nuova Fiat Multipla che la nuova Citroen C3 Aircross dovrebbero arrivare sul mercato anche in versioni con configurazione a 7 posti su tre file di sedili. Ovviamente le due auto differiranno in alcuni elementi di design che saranno quelli tipici dei rispettivi brand di appartenenza. In particolare la Multipla avrà elemento in comune con la concept Fiat Centoventi mentre la C3 Aircross con la Concept Citroen Oli. Poi ovviamente alcune differenze importanti ci saranno anche negli interni. Questi saranno spaziosi ed essenziali per entrambe le vetture ma con uno stile e materiali diversi. Qui vi mostriamo alcuni render apparsi in rete che mostrano il probabile aspetto delle due auto.