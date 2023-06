Nuova Fiat 600: debutto imminente per il SUV [VIDEO]

Nuova Fiat 600 è sempre più vicina al suo debutto oggi 21 giugno, primo giorno d’estate, Fiat ha mostrato sul suo canale ufficiale di YouTube un video in cui viene mostrato il suo nuovo modello direttamente dal Set di Lerici n Liguria dove nelle scorse settimane il veicolo ha girato un nuovo spot pubblicitario. Fiat promette novità imminenti, segno che al debutto uffiiciale di questo veicolo non dovrebbe ormai mancare molto.

In un video dal set di Lerici Fiat svela la nuova Fiat 600

Si ipotizza che possa essere il 4 luglio la giornata ideale per la presentazione ufficiale della nuova Fiat 600. Si attendono però ancora conferme ufficiali da parte di Fiat per le quali comunque pensiamo sia ormai questione di giorni. Molto probabilmente questa auto sarà presentata insieme alla nuova Fiat Topolino, altra grande novità per il marchio torinese del gruppo Stellantis.

Nel video che vi mostriamo qui sotto la nuova Fiat 600 con a bordo il CEO di Fiat Olivier Francois viene immersa in una piscina di vernice colorata da una gru, uscendo fuori con un colore particolarmente sgargiante. Nel comunicato di Fiat si parla di nuovissimo mondo colorato facendo ipotizzare che il modello sarà offerto in colori inediti particolarmente adatti per l’estate. Ricordiamo che le vendite di questa auto quanto meno per la versione di lancio si dovrebbero aprire subito dopo la presentazione, con la produzione che invece partirà in autunno. Al debutto ufficiale scopriremo tutti i dettagli relativi a questo modello che sarà portato sul mercato in una duplice versione: elettrica al 100 per cento e con motore 1.2 Hybrid