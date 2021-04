Nuova Citroen C5 2021: pronta al debutto

Il prossimo lunedì, 12 aprile 2021, Citroen svelerà la nuova C5. La nuova generazione dell’iconico modello francese è pronta per il suo grande debutto e segnerà un prima e un dopo nella storia della gamma del Double Chevron.

E così dopo numerose segnalazioni, foto spia e fughe di notizie, l’iconica berlina francese ritornerà trasformata per adattarsi ai tempi attuali e, soprattutto, alla strategia e alla linea che Citroën sta seguendo in alcuni segmenti.

Il video-teaser

Nell’attesa dell’unveiling della nuova C5, Citroën ha scelto di pubblicare un nuovo teaser. In questo caso si tratta di un video in cui si intravedono alcuni dettagli del design esterno tra cui la parte anteriore e quella posteriore, passando per la silhouette laterale. Un anticipo che conferma già alcune aspettative.

Prendendo come riferimento la nuova Citroën C4, già in commercio, la nuova generazione della C5 scommetterà su una formula simile, in cui il concetto di berlina si unisce a quello di SUV per creare un modello posizionato a metà strada. Tutto questo condito con il nuovo linguaggio di design che Citroën sta già applicando ad altri suoi prodotti.

Dalla CXperience Concept

La Citroën CXperience Concept è stata fonte d’ispirazione per la creazione della nuova C5 che sarà basata sulla piattaforma Stellantis EMP2. Un’architettura che è stata la chiave per completare i piani di elettrificazione che Citroën aveva per questo modello. Oltre a una selezione di motori a benzina PureTech, adotterà anche una nuova tecnologia ibrida plug-in (PHEV).

Tra Cina ed Europa

Il processo di sviluppo della nuova Citroen C5 si è svolto sia in Cina che in Europa, ed è logico che il Paese asiatico, che sarà un mercato chiave per la nuova berlina francese, abbia avuto un ruolo notevole nella creazione di questo progetto. Prova di ciò è che il primo evento automobilistico in cui sarà vista dal vivo non sarà né più né meno che il Shanghai Auto Show 2021, che aprirà i battenti tra poco più di una settimana. Per vederla in Europa bisognerà aspettare ancora un po’.