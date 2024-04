Nuova Citroën C3 Aircross: le prime immagini ufficiali

Con la nuova Citroën C3 Aircross, la casa francese punta a ridefinire le proprie ambizioni nel combattutto e vivace segmento dei B-SUV. Le prime immagini rilasciate dall’ufficio stampa mostrano un modello dallo stile deciso e irreverente. Il suo look esce fuori dagli schemi, in linea con lo storico approccio seguito dal marchio transalpino. Rispetto a prima, l’aspetto è più forte.

Grande l’attenzione prestata allo sfruttamento ottimale degli spazi, per garantire volumi abitabili comodi e facilmente fruibili, anche nelle lunghe percorrenze. La versatilità è uno dei suoi mantra. Nonostante le dimensioni compatte, testimoniate dalla lunghezza di 4.39 metri, la nuova Citroën C3 Aircross può offrire fino a 7 posti a bordo, grazie a 2 sedili a scomparsa nel bagagliaio. Nessun’altra vettura del suo stesso segmento di mercato riesce a fare altrettanto. Anche questa è un’arma per dare corso all’offensiva commerciale tra i B-SUV.

Citroën C3 Aircross: pratica e moderna

Fra i punti di forza dell’auto, il prezzo, che la dovrebbe rendere molto competitiva, specie in relazione ai contenuti. Sviluppata sulla piattaforma Smart Car, la più recente proposta della casa francese si giova di economie di scala che hanno felici ripercussioni sul listino. Il codice stilistico è quello tipico del “double chevron” ed anche il DNA funzionale ha la stessa matrice. Gli ingegneri transalpini hanno sviluppato un prodotto che sembra in perfetta sintonia con le aspettative della clientela.

Il taglio geometrico della carrozzeria aiuta la razionalità dell’abitacolo, che soddisfa in termini di misure e di atmosfere. Saggia la decisione di puntare su un passo lungo, per esaltare ulteriormente il concetto del benessere a bordo. Sul piano propulsivo, alla tradizionale offerta endotermica si affianca una gamma ibrida. In più ci sarà anche una versione 100% elettrica. Come dicevamo, la commercializzazione della nuova Citroën C3 Aircross prenderà forma a breve, precisamente entro l’estate. Questa vettura avrà i codici di uno spirito avventuriero. Buona la connettività a bordo, in linea con il trend del momento. Maggiori informazioni sul modello saranno comunicate con l’approssimarsi della data di lancio. Al momento dobbiamo accontentarci di piccole pillole informative.