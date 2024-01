Nuova Citroen C4 Cactus: c’è chi la immagina così [RENDER]

Lanciata all’inizio del 2014, la Citroen C4 Cactus rappresentava una fusione tra una compatta di segmento B e un crossover. Caratterizzata da un design molto particolare la vettura ha ottenuto un discreto successo nei mercati europei grazie alle sue notevoli doti di spaziosità. La vettura è stata poi sostituita dalla Citroen C4 nel 2020, adottando, tuttavia, un design diverso. Alcuni ipotizzano e sperano che questa auto possa fare il suo ritorno in un prossimo futuro. Almeno così immagina il designer e creatore digitale Kleber Silva, che in un render ha ipotizzato l’aspetto di una nuova Citroen C4 Cactus.

Ecco quale potrebbe essere il design di una nuova Citroen C4 Cactus

Il possibile ritorno di una nuova Citroen C4 Cactus potrebbe vederla rinnovata come vettura di segmento C, con una lunghezza di circa 4,3 m. Le speculazioni suggeriscono che il veicolo potrebbe essere sviluppato sulla piattaforma STLA Medium e che sarà disponibile esclusivamente in versione elettrica. Secondo alcuni questa vettura potrebbe tornare già nel 2025 con il lancio sul mercato che potrebbe avvenire nella seconda metà dello stesso anno.

Nuova Citroen C4 Cactus potrebbe avere nella versione base un motore 156 CV, alimentato da una batteria con una capacità stimata tra 55 e 60 kWh, offrendo un’autonomia di circa 450 km. Inoltre, potrebbe essere presa in considerazione una seconda variante con una potenza di circa 180-190 CV, abbinata a una batteria di dimensioni maggiori, approssimativamente tra i 65 e i 70 kWh, per garantire un’autonomia superiore ai 500 km.