Nuove Citroen C4 e C5 X 2023, tutte le novità tecnologiche in arrivo

La Casa del Double Chevron inaugura il nuovo anno con una serie di novità tecnologiche riservata sia Citroen C4, proposta con motorizzazioni termiche ed elettriche, e per l’ammiraglia C5 X. Le novità 2023 per C4 e C5 X non hanno intaccato l’originale design delle due vetture, ma si sono concentrate semplicemente sulla dotazione relativa ai dispositivi di assistenza alla guida, al sistema di infotainment e anche alle motorizzazioni.

Gli aggiornamenti ai due modelli Citroen sono già disponibili in Francia a partire dal 1° febbraio, mentre non è ancora stato comunicato ufficialmente quando verranno proposti anche sul mercato italiano.

Citroen C4 M.Y 2023

La Citroen C4 porta in dote un nuovo sistema di infotainment dotato di sistema My Citroën Drive Plus, visto anche sui modelli C5 X e C4 X e visualizzato e dotato di display “touch” da 10 pollici. L’impianto multimediale risulta equipaggiato con mappe 3D per il navigatore satellitare , connettività per smartphone con compatibilità per Android Auto e Apple CarPlay (anche wireless ) e un sistema aggiornato di comandi vocali. Dal punto di vista stilistico, la C4 model year 2023 risulta disponibile anche con tetto nero in contrasto con il resto della livrea della carrozzeria.

Citroen C5 X M.Y. 2023

Tra le novità più interessanti che porta in dote la Citroen C5 X 2023 troviamo la nuova unità ibrida plug-in che abbina il 1.6 turbo benzina da 150 CV ad una unità elettrica da 81 kW, per 180 CV complessivi. IL motore elettrico è alimentato da una batteria da 12,4 kWh che promette un’autonomia dichiarata in modalità elettrica pari a 62 km.

Tra le altre novità segnaliamo l’Highway Driver Assist 2.0:parliamo di un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida di Livello 2 che ora può contare sull’assistenza elettronica al cambio corsia e sull’avviso di regolazione della velocità. Quest’ultimo, leggendo in anticipo i cartelli stradali, suggerisce al guidatore di regolare la velocità ai limiti previsti su quel tratto di strada.