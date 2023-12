Nuova BMW X3: ecco come sarà [RENDER]

Nuova BMW X3 sarà una delle prossime novità che arricchiranno la gamma della casa automobilistica bavarese. Il suo debutto è previsto intorno alla metà del prossimo anno. Già da tempo si discute su come cambierà il design di questo modello. Del resto il design delle auto di BMW negli ultimi anni è stato spesso oggetto di critiche. Quindi si aspetta di vedere quelle che saranno le novità per la prossima generazione del SUV parzialmente anticipate dalle foto spia della prossima generazione apparse quest’autunno. I render che vi presentiamo sono opera di Sugar Design e si ispirano alle foto del prototipo in questione.

Ecco come potrebbe apparire la nuova BMW X3 il cui debutto è previsto nel 2024

Guardando con attenzione questo render possiamo notare che sulla carrozzeria della nuova BMW X3 dovrebbero essere visibili meno linee e le maniglie saranno a filo. Per quanto riguarda la griglia anteriore, i “reni” sono stati ingranditi ma, cosa più interessante, hanno abbandonato le tradizionali lamelle verticali a favore della plastica nera lucida. Dovrebbero essere modificati sia i parafanghi che i fari, che dovrebbero essere simili nella forma ai fari della X1 e della nuova serie 5. Il prototipo di prova rivela anche che la nuova X3 sarà dotata di luci posteriori a LED radicalmente diverse da quelle del modello attuale e Sugar Design ci mostra come potrebbero essere.

Nuova BMW X3 dovrebbe avere una gamma di motori benzina e diesel (non è chiaro per quali mercati) oltre che con unità ibride. Inoltre la vettura di BMW utilizzerà una versione aggiornata dell’attuale architettura CLAR. Si prevede infine che debutterà successivamente anche una versione iX3 completamente elettrica che sarà basata sulla piattaforma Neue Klasse di BMW.