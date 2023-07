Nuova BMW Serie 5: partita la produzione nello stabilimento di Dingolfing

La rivoluzionaria BMW Serie 5, compresa BMW i5 completamente elettrica, ha celebrato l’avvio ufficiale della produzione presso lo stabilimento di Dingolfing (Germania). L’evento ha visto la anche partecipazione del presidente della Baviera Markus Söder.

Questa importante fabbrica, in occasione dei suoi 50 anni di attività nel 2023, ha dato il via alla produzione del suo terzo modello 100% elettrico in due anni, dopo iX e i7. Si prevede che nel corso del prossimo anno la percentuale di veicoli a batteria prodotti nel più grande stabilimento europeo del costruttore tedesco supererà il 40%.

BMW mira ad offrire la maggior parte dei suoi modelli con diversi tipi di propulsore

Milan Nedeljković, membro del board di BMW AG e responsabile della produzione, ha sottolineato l’importanza della i5 e dell’impianto di Dingolfing nella strategia di transizione elettrica del produttore bavarese, indicando entrambi come esempi della trasformazione in atto verso la mobilità elettrica.

Tra il 2021 e il 2024, BMW prevede di integrare un totale di 15 veicoli completamente elettrici nella propria rete produttiva. Per conseguire tale obiettivo, Bimmer punta su architetture di produzione flessibili e si impegna a offrire la maggior parte dei suoi modelli, tra cui la Serie 5, in diverse varianti di propulsione: completamente elettrica, con motore a combustione interna o ibrida plug-in. Questo approccio richiede flessibilità, ma consente alla casa tedesca di sfruttare con efficienza la capacità dei propri siti e di adattare l’offerta alle esigenze del mercato.

La nuova Serie 5 svolgerà un ruolo fondamentale nel mantenere alta la capacità produttiva dello stabilimento di Dingolfing e nell’assicurare la continuità occupazionale. Christoph Schröder, direttore della fabbrica tedesca, anticipa che il lancio della nuova BMW Serie 5 porterà a un incremento della produzione, prevedendo la costruzione di oltre 300.000 veicoli l’anno prossimo, con l’aggiunta della Serie 5 Touring e dell’ottava generazione della BMW M5.