La BMW M4 CS si posiziona tra la M4 Competition Coupé con M xDrive e la M4 CSL in edizione limitata, vantando un motore sei cilindri in linea biturbo da 550 CV. Durante i test sul circuito Nordschleife del Nürburgring, questa sportiva bavarese ha registrato un tempo impressionante di 7 minuti e 21,989 secondi. Gli ordini per la M4 CS apriranno a fine maggio, mentre la produzione nello stabilimento di Dingolfing inizierà a luglio.

L’anima della nuova BMW M4 CS

L’aumento delle prestazioni è stato ottenuto grazie a numerosi miglioramenti, inclusa la stampa 3D dell’anima della testa dei cilindri e l’aumento della pressione massima dei turbo. Il motore sviluppa una potenza totale di 550 CV (405 kW) e una coppia massima di 650 Nm tra 2.750 e 5.950 giri. La BMW M4 CS accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi e raggiunge i 200 km/h in 11,1 secondi, con una velocità massima limitata a 302 km/h. Il sound del motore sei cilindri è esaltato da un doppio scarico con terminali in titanio.

Il cambio M Steptronic a otto rapporti offre tre modalità di funzionamento: comfort, sport e una specifica per la pista. La trazione integrale M xDrive con frizione multidisco distribuisce la potenza tra i due assi, con una preferenza per quello posteriore; disattivando il controllo di stabilità, la M4 CS si trasforma in una trazione posteriore pura.

Le dimensioni della BMW M4 CS sono di 4.801 mm in lunghezza, 1.918 mm in larghezza e 1.339 mm in altezza, con un passo di 2.857 mm. Esclusive per questo modello sono le colorazioni Riviera Blue e Frozen Isle of Man Green Metallic, insieme alla griglia a doppio rene senza cornice con contorni rossi. Di serie, sono presenti freni ad alte prestazioni con pinze rosse e cerchi da 19 pollici all’anteriore e 20 pollici al posteriore, montati su pneumatici da pista 275/35 ZR19 e 285/30 ZR20. Come opzione gratuita, sono disponibili gomme stradali ad alte prestazioni.

Aumenta l’interazione con l’auto

Il BMW Curved Display include una strumentazione digitale da 12,3 pollici e un sistema di infotainment da 14,9 pollici, con widget specifici per l’analisi delle prestazioni in pista. Il software iDrive aggiornato migliora la risposta dell’assistente vocale, che può ora gestire anche il climatizzatore e il riscaldamento dei sedili. Il tasto M nella console centrale permette di regolare direttamente le impostazioni di motore, telaio, sterzo, impianto frenante e trazione integrale.