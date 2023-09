Nuova BMW M3: arriverà nel 2027 e avrà oltre 1.300 cavalli

BMW ha confermato che sta lavorando a una versione completamente elettrica della sua berlina sportiva nuova BMW M3, che sarà basata sulla nuova piattaforma Neue Klasse, con un debutto previsto per il 2027, “non troppo lontano dal lancio iniziale della Neue Klasse come linea di prodotto”, secondo il responsabile dello sviluppo di BMW, Frank Weber.

Nuova BMW M3: arriverà nel 2027 e sarà elettrica al 100 per cento

La nuova BMW M3 elettrica disporrà di un sistema propulsivo dotato di quattro motori elettrici funzionanti in modo indipendente fino ad una potenza complessiva di 1.341 CV. La nuova ECU della BMW combina controller per il controllo della stabilità, il software del gruppo propulsore/batteria e del telaio in un’unica unità hardware come parte del più grande investimento nella storia della BMW in termini di piattaforma Neue Klasse e sbloccherà nuove capacità dinamiche secondo il capo della divisione M Frank van Meel.

A proposito di questa auto ha parlato anche il capo della divisione M Frank van Meel. Il numero uno di BMW M ha dichiarato che con questa auto non si tratterà solo di questioni legate alla potenza ma anche di dinamica del veicolo. Questa infatti definirà il modo in cui le auto elettriche M guideranno in futuro, differenziando i prodotti BMW dai suoi rivali. L’interazione con il conducente sarà fondamentale anche per i futuri veicoli elettrici della divisione M, ritiene van Meel.

Per quanto riguarda la nuova BMW M3 a benzina, è probabile che questa vettura venga venduta insieme alla nuova vettura M basata sulla piattaforma Neue Klasse della BMW. Qui vi mostriamo un render realizzato dal designer Avarvarii che ipotizza il design di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo importante nella futura gamma della casa bavarese.